Страшні подробиці екологічного дослідження Чорного моря: що знайшли вчені

Вперше в історії незалежної України провели екологічне дослідження Чорного моря й життя морських мешканців. Висновки майже на тисячі сторінок підтвердили найгірші припущення.

Чорне море в пакеті., точніше – в пакетах. А також бляшанках, цигарках, пластикових стаканах, сумках і навіть кедах. Ні, це не алегорія, а результати екологічного дослідження.

Читайте також: BBC опублікував вражаючі 10-годинні відео про океан: захопливі кадри

Дворічні спостереження вчених із різних країн світу завершилися лише днями. Вони поспішали, аби встигнути до Всесвітнього дня охорони довкілля, який за календарем – 5 червня. Ми покажемо вам, чим же хворіє Чорне море та як кожен з нас може допомогти йому одужати.

Сонце, море, пляж... Сміття. Літня Одеса за останні кілька років перетворилась на головну туристичну принаду країни. За сезон на узбережжя приїздить близько двох з половиною мільйонів туристів. І після шторму берег тут подекуди виглядає так: кришки, цигарки, пошматовані хвилями пакети. Усе це, разом з мушлями, працівники тутешніх пляжів закопують просто в пісок. Відпочивальники це бачать, але продовжують купатися.



Сміття на пляжах Одеси

Природа створила чорноморський підводний світ насиченим і різноманітним: незліченні види риб, дельфіни, краби. І все це життя вирує лише у прошарку завтовшки 150 метрів. Глибше – немає кисню. В якому стані море зараз, і намагались з'ясувати вчені, беручись за дослідження вартістю майже три мільйони євро – проект екологічного моніторингу EMBLAS, який фінансує Євросоюз.

Останні 25 років таких масштабних досліджень не проводилось,

– запевнила керівник відділу Українського наукового центру екології моря Світлана Ковалішина.

Єдиним спільним в усій товщі води є, так би мовити, сліди людини – пластик, бляшанки та пакети. Вони – скрізь і всюди. І від них море тихо задихається .

"Європейський союз долучив лаьораторії Греції, Італії, і вони зробили деякі проби за новими показниками: антибіотики, метогеномний аналіз", – розповів керівник відділу Українського наукового центру екології моря Юрій Дєньга.

Дані про Чорне море українські вчені разом з колегами з Грузії, Росії та ЄС збирали два роки. Висновки майже на тисячі сторінок підтвердили найгірші припущення.

Виявляється, що Чорне море – одна з самих забруднених частин нашої планети. Ми знайшли мертвого дельфіна на українському узбережжі і аналізували його. Це було страшно. Там хімічне забруднення – ртуть,

– зазначив керівник проекту ЄС та ПРООН Удосконалення екологічного моніторингу EMBLAS Ярослав Слободнік.

Загалом вчені виявили в морі близько півтори сотні забрудників: серед них водовідштовхувальні речовини з одягу, цитрамон, пестициди, пластик та мікропластик. Найсерйознішу загрозу становить саме останній. Бо досі невідомо, як він вплине на природу й людей.

Тепер міжнародна група вчених має запропонувати, як оздоровити Чорне море. Найперше, що пропонують українцям, – відмовитися від мийних засобів з фосфатами та заборонити продаж поліетиленових пакетів.



Працівники пляжу закопують сміття

"Мова йде про те, що ось найдрібніші частинки, які не помітні неозброєним оком, вони. попадаючи в організм, поступово мігрують по ланцюжку та можуть потрапити через рибу навіть у людину. Я ми це повинні розуміти, з чим ми маємо справу. Використовуючи просто поліетиленові пакети, ідучи по березі моря, викинувши його, він же не відразу щезає. І поступово, руйнуючись, перетворюється в ось такі дрібні частинки, які наносять шкоду живим організмам", – сказав директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін.

Читайте також: Будівництво "Північного потоку-2" спричинило аномальне забруднення Балтійського моря

Яку загрозу може приховувати пластик, людство бачить просто зараз на сумній історії коралових рифів. Їх популяція за останні десятиліття зменшилася вдвічі. Зокрема і через пластик, що дрейфує. Корали сприймають його за їжу. Отруйну їжу. Щороку в океан потрапляє більше 8 мільйонів тонн пластику. Один сміттєвоз щохвилини. Хімічні сліди кожного пакету від сміття зникнуть звідти лише за 400 років.