Стріляли та дистанційно мінували українські позиції: чергові порушення бойовиків на Донбасі
Проросійські бойовики 8 жовтня тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти не гребували відкривати вогонь зі стрілецької зброї та дистанційно мінували наші позиції.
Бойовики стріляли зі стрілецької зброї
Противник, зокрема, здійснив три неприцільні черги поблизу Пісків. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.
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Відкривали вогонь бойовики зі стрілецької зброї.
Ще одне порушення перемир'я зафіксували біля Опитного. Там бойовики дистанційно мінували українські позиції, використовуючи ручний протитанковий гранатомет.
Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров'ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали,
– зазначили у штабі.
Сапери розмінували 11 гектарів території
Не залишаються без роботи й українські сапери. Вони розмінували майже 11 гектарів території. Їхня знахідка – 60 вибухонебезпечних предметів.