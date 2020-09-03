Станом на 3 вересня ситуація в районі проведення ООС на Донбасі залишається контрольованою. Водночас проросійські бойовики не відмовляються від поодиноких пострілів в бік позицій ЗСУ.

Від початку доби у смугах відповідальності бригад ЗСУ обстрілів з боку противника не зафіксовано. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Що відомо про постріл бойовиків 2 вересня

Неприцільним пострілом з підствольного гранатомета бойовики намагалися спровокувати ЗСУ на ділянці фронту поблизу Мар'їнки.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат, в результаті ворожого пострілу, немає.

Ситуація з пожежами на Луганщині: допомога ЗСУ

До боротьби з вогнем на Луганщині залучено майже 600 військових та 84 одиниці інженерної та автотехніки підрозділів ЗСУ і ДСНС. В населених пунктах Зайцево і Новолуганське пожежі вже ліквідували.

Водночас під час гасіння пожежі двоє військовослужбовців отримали термічні опіки. Їм надано першу медичну допомогу та доправлено до військових медичних закладів. Стан здоров'я обох воїнів – задовільний.

З 27 липня діє режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Проте окупанти регулярно порушують домовленості, влаштовуючи провокативні обстріли.

За цей час спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 713 порушень з боку проросійських бойовиків.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу