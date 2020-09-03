Стріляли з гранатомета: бойовики порушили перемир'я на Донбасі
Станом на 3 вересня ситуація в районі проведення ООС на Донбасі залишається контрольованою. Водночас проросійські бойовики не відмовляються від поодиноких пострілів в бік позицій ЗСУ.
Від початку доби у смугах відповідальності бригад ЗСУ обстрілів з боку противника не зафіксовано. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Актуально РФ за тиждень перекинула на Донбас шість вагонів з боєприпасами, – розвідка
Що відомо про постріл бойовиків 2 вересня
- Неприцільним пострілом з підствольного гранатомета бойовики намагалися спровокувати ЗСУ на ділянці фронту поблизу Мар'їнки.
- Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
- Бойових втрат, в результаті ворожого пострілу, немає.
Ситуація з пожежами на Луганщині: допомога ЗСУ
До боротьби з вогнем на Луганщині залучено майже 600 військових та 84 одиниці інженерної та автотехніки підрозділів ЗСУ і ДСНС. В населених пунктах Зайцево і Новолуганське пожежі вже ліквідували.
Водночас під час гасіння пожежі двоє військовослужбовців отримали термічні опіки. Їм надано першу медичну допомогу та доправлено до військових медичних закладів. Стан здоров'я обох воїнів – задовільний.
Перемир’я на Донбасі: коротко
- З 27 липня діє режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі.
- Проте окупанти регулярно порушують домовленості, влаштовуючи провокативні обстріли.
- За цей час спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 713 порушень з боку проросійських бойовиків.