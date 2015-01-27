Стріляли навмисно у мирних жителів, — ООН про обстріли у Маріуполі

У Нью-Йорку пройшло позачергове засідання ради безпеки ООН, присвячене Україні. Заступник Генсека ООН Джеффрі Фелтман закликав усі сторони конфлікту відновити діалог.

За його словами, десятки людей загинули, включаючи жінок і дітей, більше сотні – поранені. ОБСЄ, виходячи з аналізу кратера, встановила, що ракети були випущені з території, підконтрольній "ДНР".

Маріуполь знаходиться поза зоною безпосереднього конфлікту. Можна зробити висновок, що той, хто стріляв – навмисно цілився у мирне населення. А це є порушенням міжнародного права, — заявив він.

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Він вважає, що той, хто здійснив ці дії має понести відповідальність.