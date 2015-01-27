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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Стріляли навмисно у мирних жителів, — ООН про обстріли у Маріуполі

      1463 Читать новость на русском

      У Нью-Йорку пройшло позачергове засідання ради безпеки ООН, присвячене Україні. Заступник Генсека ООН Джеффрі Фелтман закликав усі сторони конфлікту відновити діалог.

      За його словами, десятки людей загинули, включаючи жінок і дітей, більше сотні – поранені. ОБСЄ, виходячи з аналізу кратера, встановила, що ракети були випущені з території, підконтрольній "ДНР".

      Маріуполь знаходиться поза зоною безпосереднього конфлікту. Можна зробити висновок, що той, хто стріляв – навмисно цілився у мирне населення. А це є порушенням міжнародного права, — заявив він.

      Дивіться повний випуск програми "Голос Америки". Під Білим домом акція на підтримку України, дипломат закликав звільнити Савченко

      Він вважає, що той, хто здійснив ці дії має понести відповідальність.

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Жертви ОБСЄ Тероризм ООН Обстріл Маріуполя
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 27 січня 2015
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