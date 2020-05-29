Стрілянина у Броварах: конфлікт почався ще кілька днів тому

Вранці 29 травня у Броварах сталася перестрілка через пасажирські перевезення. Журналіст Дмитро Гнап заявив, що поліція могла запобігти цьому. Адже конфлікти між перевізниками почалися ще кілька днів тому.

Що каже Гнап

Під час стрілянини через переділ ринку маршрутних перевезень кулі летіли аж у вікна мешканців сусідніх будинків, повідомив журналіст Дмитро Гнап.

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За його словами, поліція могла цьому запобігти. Адже місцеві жителі ще два дні тому писали у соцмережах про агресивну політику одного з перевізників.

Місцеві писали, що тітушки пасуться на зупинках і заганяють пасажирів у маршрутки одного конкретного власника. Іншим перевізникам погрожують і ріжуть колеса,

– написав Гнап.

Та додав, що Броварський райвідділок поліції ніяк не реагував на це.

Що відомо про конфлікти між перевізниками

Місцеві жителі розповідають, що раніше людей до Києва возив 411 автобус, пише у фейсбуці Dtp.kiev.ua

Однак місць для всіх не було достатньо. З 25 травня з’явилися ще три нелегальні маршрутки, які забирали пасажирів до столиці.

Дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після судового скасування ряду тендерів на їх розподіл, які були проведені ще у 2015 році,

– йдеться у повідомленні.

Згодом конфлікт загострився й одне угруповання "підтягло місцевих тітушок", інше за допомогою охоронної фірми – бойовиків з Вінниці.

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