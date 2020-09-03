Стрілянина в кафе на Київщині: поліція встановила 22 підозрюваних, серед них є росіяни
Правоохоронці встановили особи 22 осіб, які влаштували стрілянину в місті Українка, що на Київщині. Серед них 15 місцевих жителів та семеро приїжджих.
Серед приїжджих, які приїхали в Українку з Києва, є громадяни Росії. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.
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Що відомо про стрілянину в Українці
- Ввечері 2 вересня невідомі влаштували стрілянину в місті Українка Київської області на території кафе "Дебош". Загалом пролунало до десяти пострілів з травматичної зброї та мисливської рушниці.
- Після стрілянини в Українці до лікарні з пораненнями від травматичної зброї звернулися троє чоловіків, але один із них пізніше втік. Пояснювати щось про стрілянину ці люди відмовилися.
- При цьому учасники конфлікту та персонал кафе намагалися приховати злочин, змінивши обстановку, зібравши гільзи і знищивши сліди.
- Наразі вже проведено 10 обшуків за місцями проживання учасників конфлікту. Провадження розпочали за фактом хуліганства та приховування злочину.
Дивіться відео стрілянини в місті Українка:
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