В Україні знову розстріляли мікроавтобус. Цього разу інцидент трапився пізно ввечері 2 вересня приблизно за 20 кілометрів від Мелітополя, що на Запоріжжі.

Розстріл мікроавтобуса під Мелітополем

У пресслужбі Нацполіції у Запорізькій області повідомили, що стріянина сталася приблизно о 23:00. В результаті постраждав водій мікроавтобуса. Про це пише Сайт міста Запоріжжя.

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Зараз чоловік перебуває у Мелітопольській міській лікарні. Правоохоронці запевняють, що його життю нічого не загрожує. До слова, на місці стрілянини було видно багато крові.

Відомо, що потерпілому – 27 років і він є жителем Маріуполя. Крім того, у мережі з’явилося відео з місця події – в ролику мовиться, що обстріляний мікроавтобус мав донецькі номери.

Щодо нападників, то про них поліція не оприлюднила жодної інформації. Лише у поліції зазначили, що зараз вирішують, за якою статтею порушувати справу щодо стрілянини.

До речі У Запоріжжі сталась стрілянина через парковочне місце: постраждалий перебуває в тяжкому стані

Дивіться відео з місця стрілянини під Мелітополем (Увага! Ненормативна лексика – 18+)

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