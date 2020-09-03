Невідомі обстріляли мікроавтобус під Мелітополем: багато крові, є потерпілий
В Україні знову розстріляли мікроавтобус. Цього разу інцидент трапився пізно ввечері 2 вересня приблизно за 20 кілометрів від Мелітополя, що на Запоріжжі.
Розстріл мікроавтобуса під Мелітополем
У пресслужбі Нацполіції у Запорізькій області повідомили, що стріянина сталася приблизно о 23:00. В результаті постраждав водій мікроавтобуса. Про це пише Сайт міста Запоріжжя.
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Зараз чоловік перебуває у Мелітопольській міській лікарні. Правоохоронці запевняють, що його життю нічого не загрожує. До слова, на місці стрілянини було видно багато крові.
Відомо, що потерпілому – 27 років і він є жителем Маріуполя. Крім того, у мережі з’явилося відео з місця події – в ролику мовиться, що обстріляний мікроавтобус мав донецькі номери.
Щодо нападників, то про них поліція не оприлюднила жодної інформації. Лише у поліції зазначили, що зараз вирішують, за якою статтею порушувати справу щодо стрілянини.
До речі У Запоріжжі сталась стрілянина через парковочне місце: постраждалий перебуває в тяжкому стані
Дивіться відео з місця стрілянини під Мелітополем (Увага! Ненормативна лексика – 18+)
Коротко про попередній обстріл мікроавтобуса в Україні – інцидент трапився на Харківщині
- Напад на мікроавтобус Mercedes, в якому перебували 20 осіб, стався 27 серпня на трасі поблизу міста Люботин Харківської області.
- Невідомі, заблокувавши рух автомобілем Mitsubishi, змусили мікроавтобус зупинитися, а потім напали на його пасажирів. Також зловмисники порізали шини, розбили камінням скло й обстріляли з травматичної зброї мікроавтобус. В результаті нападу четверо пасажирів мікроавтобуса постраждали.
- Відомо, що мікроавтобусі були члени організації "Патріоти – за життя", якою керує нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Власне він і сповістив першим про інцидент. Крім того, парламентар переконував, що напад скоїли представники Нацкорпусу. Але в організації обвинувачення заперечили.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що конфлікт стався "між двома групами прихильників різних політичних сил". Водночас, які саме групи, не уточнив.
- Того вечора за підозрою в скоєнні злочину затримали 14 жителів Дніпра віком від 18 до 33 років. Їм інкримінують хуліганство, замах на вбивство двох і більше осіб, з хуліганських спонукань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також поліція встановила причетність до нападу ще 35 громадян.
- 29 серпня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 жовтня без права внесення застави 16 підозрюваним у нападі на мікроавтобус. Усі вони – уродженці східних областей, зокрема Дніпропетровської та Харківської.