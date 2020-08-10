У Запоріжжі біля супермаркету "АТБ" словесний конфлікт між жінкою та чоловіком переріс у стрілянину. Потерпілий перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Інцидент стався у Дніпровському районі міста на вулиці Добробутній близько 9 вечора, зазнчає поліція Запоріжжя.

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Між чоловіком та жінкою стався конфлікт через парковочне місце біля супермаркету. Жінка під час словесної перепалки бризнула в очі чоловіку зі сльозогінного балончика. А він її штовхнув.

Жінка зателефонувала 27-річному синові. Він почав ножем різати шини на мікроавтобусі Volkswagen, який належить кривднику його матері.



Порізані шиниу мікроавтобусі / Фото Найцполіція

Власник мікроавтобусу дістав травматичний пістолет і зробив постріл у повітря, а потім ще кілька у бік 27-річного чоловіка. Через це останній кілька разів вдарив водія мікроавтобусу, відібрав пістолет і зробив постріли у стегно та передпліччя.

Постраждалого 49-річного чоловіка госпіталізували. Наразі його стан залишається важким.

Поліція затримала 27-річного чоловіка, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Дивіться відео з місця події: (обережно ненормативна лексика 18+)