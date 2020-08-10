В Запорожье возле супермаркета "АТБ" словесный конфликт между женщиной и мужчиной перерос в стрельбу. Потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Днепровском районе города на улице Добробутной около 9 вечера, сообщает полиция Запорожья.

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Между мужчиной и женщиной произошел конфликт за парковочное место возле супермаркета. Женщина во время словесной перепалки брызнула в глаза мужчине из слезоточивого баллончика. А он ее толкнул.

Женщина позвонила 27-летнему сыну. Он начал ножом резать шины на микроавтобусе Volkswagen, который принадлежит обидчику его матери.



Порезанные шиниу микроавтобусе / Фото Найцполиция

Владелец микроавтобуса достал травматический пистолет и сделал выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону 27-летнего мужчины. В результате этого последний несколько раз ударил водителя микроавтобуса, отобрал пистолет и произвел выстрелы в бедро и предплечье.

Пострадавшего 49-летнего мужчину госпитализировали. Сейчас его состояние остается тяжелым.

Полиция задержала 27-летнего мужчину, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Смотрите видео с места происшествия: (осторожно ненормативная лексика 18+)