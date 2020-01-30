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      Стрілянина і вибух у Харкові: поліція ввела план перехоплення – що відбувається

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      У Харкові сталася стрілянина / фото пресслужба Нацполіції Харкова

      У Харкові посеред міста сталася стрілянина та пролунав вибух. Сутичка між невідомими людьми трапилася під стінами Обласного будинку дитини №2, що на вулиці Кузнецькій.

      У соцмережах пишуть, що в сутичці брали участь 15 осіб і що є постраждалий боєць Нацкорпусу. Однак у поліції інформацію про постраждалих поки не підтверджують.

      Дивіться також: У київському Гідропарку сталася сутичка: учаснику конфлікту вистрелили в обличчя

      Після повідомлення про постріли та вибух на місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного управління.


      Стрілянина трапилася біля Обласного будинку дитини у Харкові/ фото пресслужба Нацполіції

      За словами начальника слідчого управління Сергія Чижа, поліцейські попередньо з’ясували, що між невстановленими особами відбувся конфлікт із застосуванням гранати та травматичної зброї.


      На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки і кінологи/ фото пресслужба Нацполіції

      Зі слів очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може перебувати постраждалий. У соцмережах кажуть: поранення міг отримати член Нацкорпусу Сергій Величко.


      За інформацією соцмереж, у стрілянині міг постраждати Сергій Величко/ фото з соцмереж

      Розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство, яка передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Зараз поліція встановлює всі обставини події. По місту та області, за розпорядженням керівництва поліції в Харківській області, введена поліцейська операція "Сирена".  Зараз експерти збирають речові докази, оперативники опитують свідків та опрацьовують записи з камер спостереження. 

      Місце стрілянини у Харкові: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кримінал Кримінальні новини Новини Харкова Стрілянина Поліція
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