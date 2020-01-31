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      Стрілянина і вибух у Харкові: у Нацкорпусі прокоментували інцидент

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      Місце інциденту у Харкові / пресслужба Нацполіції

      Вдень 30 січня біля Обласного будинку дитини у Харкові сталася сутичка за участі двох десятків озброєних осіб. Під час інциденту лунали постріли та стався вибух. У соцмережах повідомляли про пораненого, якого невідомі вивезли з місця події на білому автомобілі.

      Цей чоловік, за версією соцмереж, – член "Нацкорпусу" Сергій Величко. Однак у політичній силі заперечують свою причетність до подій. Про це розповіла секретарка міської організації партії у Харкові Анастасія Русанова у коментарі Укрінформу.

      Основне: Стрілянина і вибух у Харкові: поліція ввела план перехоплення – що відбувається

      Партія не має ніякого відношення до бійки та вибуху біля Будинку дитини. Інформація, яка розповсюджується у ЗМІ та деякими працівниками правоохоронних органів, недостовірна,
      – уточнила жінка.

      Водночас, Русанова додала: якщо на місці події були помічені деякі активісти, то це їхній особистий вибір.

      Що ще відомо про стрілянину і вибух у Харкові:

      • У Харкові ввели план перехоплення "Сирена", розшукують білий автомобіль, у якому, крім зловмисників, може перебувати постраждала людина (за інформацією соцмереж – Сергій Величко, його впізнали за одягом).
      • У соцмережах також повідомляли, що нібито у бійці брали участь члени "Нацкорпусу" та люди з оточення такого собі "авторитета" Манукяна, і гранату кинули саме "спортсмени" цієї людини.
      • Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".
      • Під час сутички учасники застосовували травматичну зброю і гранату.
      • Зараз поліція встановлює всі обставини події, експерти збирають речові докази, оперативники опитують свідків та опрацьовують записи з камер спостереження.

      Дивіться також: Масова бійка зі стріляниною в Харкові: з’явилося відео сутички та вибуху

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Національний корпус Новини Харкова Стрілянина Поліція Вибух
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