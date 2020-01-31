Стрілянина і вибух у Харкові: у Нацкорпусі прокоментували інцидент

Вдень 30 січня біля Обласного будинку дитини у Харкові сталася сутичка за участі двох десятків озброєних осіб. Під час інциденту лунали постріли та стався вибух. У соцмережах повідомляли про пораненого, якого невідомі вивезли з місця події на білому автомобілі.

Цей чоловік, за версією соцмереж, – член "Нацкорпусу" Сергій Величко. Однак у політичній силі заперечують свою причетність до подій. Про це розповіла секретарка міської організації партії у Харкові Анастасія Русанова у коментарі Укрінформу.

Основне: Стрілянина і вибух у Харкові: поліція ввела план перехоплення – що відбувається

Партія не має ніякого відношення до бійки та вибуху біля Будинку дитини. Інформація, яка розповсюджується у ЗМІ та деякими працівниками правоохоронних органів, недостовірна,

– уточнила жінка.

Водночас, Русанова додала: якщо на місці події були помічені деякі активісти, то це їхній особистий вибір.

Що ще відомо про стрілянину і вибух у Харкові:

У Харкові ввели план перехоплення "Сирена", розшукують білий автомобіль, у якому, крім зловмисників, може перебувати постраждала людина (за інформацією соцмереж – Сергій Величко, його впізнали за одягом).

У соцмережах також повідомляли, що нібито у бійці брали участь члени "Нацкорпусу" та люди з оточення такого собі "авторитета" Манукяна, і гранату кинули саме "спортсмени" цієї людини.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Під час сутички учасники застосовували травматичну зброю і гранату.

Зараз поліція встановлює всі обставини події, експерти збирають речові докази, оперативники опитують свідків та опрацьовують записи з камер спостереження.

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