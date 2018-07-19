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Студенти британського вишу стерли зі стіни вірш Кіплінга, бо вважають його расистом

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Студенти вважають Кіплінга расистом
Студенти вважають Кіплінга расистом / Фото з відкритих джерел

Студенти Університету Манчестера стерли зі стіни його будівлі вірш британського поета Редьярда Кіплінга "Якщо", тому що вважають його расистом.

Про це повідомляє ВВС.

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Зазначається, що рішення було прийняте студентською радою.

Ми вважаємо, що Кіплінг являє собою усе прямо протилежне свободі, звільненню і правам людини. Все тому, за що ми виступаємо як студентську рада,
– заявила представник органу студентського самоврядування Сара Хан.

Вона також зауважила, що сам вірш "Якщо" не викликає у студентів незадоволення. Натомість інші твори автора, зокрема, "Тягар білої людини" і вірші, що виправдовують дії Британської імперії в Індії – принижують різні етнічні групи людей.

В Університеті подію наразі не коментують. Керівництво закладу лише зазначило, що рішення входить до компетенції студентської ради.

Однак зі студентами не згоден викладач університету Кента. Ян Монтгомері, заслужений професор історії літератури XX століття сказав, що називати Кіплінга расистом – глибоке невігластво та величезне спрощення.

Джерело: 24 Канал
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