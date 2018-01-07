Студенти створили мобільний додаток "Колядник"

Студенти з Івано-Франківська створили мобільний додаток для смартфонів "Колядник". Програма доступна для завантаження на смартфони з операційною системою Android.

Про це повідомляє Kurs.

Створена Тарасом Сливкою та Северином Пархоменком програма є першою програмою такого роду в Україні. У ній містяться тексти та акорди святкових колядок і щедрівок.

Читайте також: Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння

У програмі є автоматична прокрутка і сама програма досить легка. Всі твори діляться на розділи: народні колядки, українські колядки, сучасні колядки, смс-колядки, щедрівки, вінчування, іноземні колядки, засівання і привітання.

"Зараз це програма на ОС Android, що дозволяє зручно і швидко відкрити для себе текст колядки, віншування або смс-привітання на Різдвяні свята. Все необхідне, щоб відчути себе в інформаційному комфорті у цей період свят", – розповів Сливка.

Зазначимо, що завантажити "Колядник" на свій смартфон можна за цим посиланням.