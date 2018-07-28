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Створили корпус комп'ютера у стилі популярної гри PUBG: фото

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Створили корпус комп'ютера у стилі гри PUBG
Створили корпус комп'ютера у стилі гри PUBG / playlivenation.com

Компанія NZXT, що виробляє компонентів для ігрових комп'ютерів, запустила ексклюзивну лінійку ігрових пристроїв CRFT (Custom Crafted). В лінійці є корпус, виготовлений у дизайні популярної гри PUBG.

Про це пише ixbt.com.

Так, корпус CRFT 01 – H700 PUBG Limited Edition створений у співпраці з PUBG Corporation і Gamers Outreach. Зовнішній вигляд корпусу відтворює дизайн ящика AirDrop з гри PUBG (PlayerUnknown's BattleGrounds).

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Всього буде випущено 2000 корпусів у такому дизайні. Важливо, що 10% виручки від продажів CRFT 01 будуть пожертвувані благодійній організації Gamers Outreach, що надає обладнання, технології та програмне забезпечення в допомогу дітям у лікарнях.

ПК у стилі гри PUBG

ПК у стилі гри PUBG

Коштує такий оригінальний корпус 200 доларів (5200 гривень). Купити цей корпус можна тільки в США. Попередні замовлення вже приймають на сайті NZXT.com.

Частину з продажів передадуть на благодійність

Частину з продажів передадуть на благодійність

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Теги: Техно Ігри Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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