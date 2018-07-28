Створили корпус комп'ютера у стилі популярної гри PUBG: фото
Компанія NZXT, що виробляє компонентів для ігрових комп'ютерів, запустила ексклюзивну лінійку ігрових пристроїв CRFT (Custom Crafted). В лінійці є корпус, виготовлений у дизайні популярної гри PUBG.
Про це пише ixbt.com.
Так, корпус CRFT 01 – H700 PUBG Limited Edition створений у співпраці з PUBG Corporation і Gamers Outreach. Зовнішній вигляд корпусу відтворює дизайн ящика AirDrop з гри PUBG (PlayerUnknown's BattleGrounds).
Читайте також: Asphalt 9: Legends вийшла на iOS та Android: трейлер гри
Всього буде випущено 2000 корпусів у такому дизайні. Важливо, що 10% виручки від продажів CRFT 01 будуть пожертвувані благодійній організації Gamers Outreach, що надає обладнання, технології та програмне забезпечення в допомогу дітям у лікарнях.
ПК у стилі гри PUBG
Коштує такий оригінальний корпус 200 доларів (5200 гривень). Купити цей корпус можна тільки в США. Попередні замовлення вже приймають на сайті NZXT.com.
Частину з продажів передадуть на благодійність
Більше новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно