Під час навчального польоту: російський літак Су-30 розбився над Кримом

Вдень 3 квітня у тимчасово окупованому Криму розбився російський винищувач Су-30. Екіпаж нібито встигнув катапультуватися.

Про це проінформували в міноборони Росії.

Що відомо про аварію за участі Су-30?

Інцидент стався у п'ятницю, 3 квітня, близько 11:00 за московським часом. Російське міноборони повідомило, що літак Су-30 зазнав аварії під час планового навчально-тренувального польоту над територією тимчасово окупованого Криму.

Водночас у відомстві уточнили, що під час польоту літак не мав на борту боєкомплекту.

Екіпаж літака нібито катапультувався та евакуйований наземною пошуково-рятувальною командою.

Загрози життю льотчиків немає,

– кажуть у міністерстві.

