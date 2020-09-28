У Шевченківському райсуді Києва вперше відбувається засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за участі суду присяжних. На ньому перебувають троє підозрюваних у вбивстві журналіста – Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугарь.

Так, суд присяжних слухає по суті справу за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко і Дугарь. Прокурор у процесі вже оголосив суть обвинувачень, передає Інтерфакс-Україна.

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Згідно з обвинувальним актом, організаторами вбивства є невстановлені слідством особи, а виконавцями – Антоненко та Кузьменко. Дугарь, за словами сторони обвинувачення, була їх пособницею.

Що відомо про перебіг засідання:

Під час запитань суду Андрій Антоненко сказав, що йому не зрозуміла суть обвинувачень у вбивстві, бо він до цього не має жодного стосунку. Волонтер заявив, що не визнає свою вину ані у вбивстві, ані в зберіганні вибухових речовин і знищенні майна.

Своєю чергою, Юлія Кузьменко зазначила, що їй не зрозумілий мотив злочину про нібито спроби дестабілізації ситуації в країні та акції протесту. Вона також заявила, що не визнає своєї вини у причетності до вбивства Шеремета.

Яна Дугарь теж зазначила, що вини своєї не визнає.

Після цього суд перейшов до розгляду клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу. Його адвокати просили змінити тримання під вартою на особисте зобов’язання. Втім, Антоненка залишили під вартою.

Справа про вбивство Павла Шеремета: коротко