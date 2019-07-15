Суд дозволив Куницькому від "Слуги народу" брати участь у виборах

Суд скасував рішення Центральної виборчої комісії та поновив участь кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького у дострокових виборах до парламенту.

Раніше сам Куницький скаржився, що ЦВК зняла його кандидатуру незаконно, а рішення є політично вмотивованим.

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Однак ЦВК встановила, що він порушив виборче законодавство, бо має два громадянства та не проживав в Україні останні п'ять років. Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів.

Окрім цього, журналісти з'ясували, що він також має паспорт громадянина Ізраїлю, що після резонансу у ЗМІ підтвердив і сам Куницький.

Що відомо про Олександра Куницького?Це популярний YouTube-блогер, який часто викриває правоохоронців на хабарництві та інших різноманітних правопорушеннях.



Куницький балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу №169 у місті Харкові. Його передвиборча кампанія ознаменувалась жорстким протистоянням з іншим кандидатом Олександром Грановським.