09:45
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Суд дозволив Куницькому від "Слуги народу" брати участь у виборах

      191 Читать новость на русском
      Суд дозволив Куницькому брати участь у виборах від "Слуги народу"
      Суд дозволив Куницькому брати участь у виборах від "Слуги народу" / Скріншот з відео

      Суд скасував рішення Центральної виборчої комісії та поновив участь кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького у дострокових виборах до парламенту.

      Раніше сам Куницький скаржився, що ЦВК зняла його кандидатуру незаконно, а рішення є політично вмотивованим.

      Важливо! Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду

      Однак ЦВК встановила, що він порушив виборче законодавство, бо має два громадянства та не проживав в Україні останні п'ять років. Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів. 

      Окрім цього, журналісти з'ясували, що він також має паспорт громадянина Ізраїлю, що після резонансу у ЗМІ підтвердив і сам Куницький. 

      Що відомо про Олександра Куницького?Це популярний YouTube-блогер, який часто викриває правоохоронців на хабарництві та інших різноманітних правопорушеннях.

      Куницький балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу №169 у місті Харкові. Його передвиборча кампанія ознаменувалась жорстким протистоянням з іншим кандидатом Олександром Грановським.

      blog_ava
      Чи ПЦУ – самостійна церква: Варфоломій дав чітку відповідь
      сьогодні
      3922
      Теги: Новини України Слуга народу ЦВК Судді Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по Росії, – Tagesspiegel
      сьогодні , 09:00 Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по Росії, – Tagesspiegel
      Світові Медіа 841
      Виборчі хитрощі, перемоги та поразки Зеленського: топ-5 блогів тижня
      14 липня , 22:00 Виборчі хитрощі, перемоги та поразки Зеленського: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 876
      Как окружение Зеленского видит причины войны
      14 липня , 21:00 Как окружение Зеленского видит причины войны
      Павло Казарін 2458
      Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      14 липня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      4883
      Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      14 липня , 19:30 Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      1916
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук