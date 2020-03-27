Суд арештував Кожару за вбивство Старицького: деталі
Суд обрав запобіжний захід очільнику МЗС часів президенства Януковича Леоніду Кожарі у вигляді тримання під вартою до 25 травня. Його підозрюють у вбивстві колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького.
Шевченківський районний суд Києва відправив Леоніда Кожару під варту на 2 місяці. Йому також дозволили вийти під заставу на суму у понад 14 мільйонів гривень.
Напередодні Ексглаву МЗС Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві
Покази Кожара давав у закритому судовому засіданні, тому наразі невідома його версія подій вечора 21 лютого, коли був застрелений Старицький.
Зауважимо, що наприкінці лютого колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького знайшли мертвим у будинку Леоніда Кожари. Ексглава МЗС переконує, що Старицький скоїв самогубство.
Однак слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі Старицького і прийшли до висновку, що він не міг сам себе застрелити.
Смерть Сергія Старицького: як все було
- 21 лютого Сергія Старицького знайшли метрвим у селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – колишнього міністра закордонних справ України.
- 22 лютого поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство. Мовляв, правоохоронці отримали дані, що дають підстави вважати, буцім Старицький не міг покінчити з життям самогубством.
- Рідні та друзі покійного одразу ж почали заявляти: у Старицького не було підстав накладати на себе руки.
- Леонід Кожара та його дружина від початку і досі стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством.
Що відомо про Сергія Старицького?Народився він у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.
Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".
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