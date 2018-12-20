Смертельна ДТП у Харкові: суд над Зайцевою та Дроновим перенесли через нові докази у справі

З'явилися нові доказі у справі Зайцевої та Дронова, які є причетники до смертельної ДТП у Харкові. У четвер, 20 грудня, під час чергового засідання адвокат Геннадія Дронова подав до суду результат нової автотехнічної експертизи, яку провели в Дніпрі.

Прокуратура та захист Олени Зайцевої попросили час на ознайомлення з матеріалами, тому суд знову переніс засідання. Цього разу на 8 січня.

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Зазначимо, що під час вчорашнього засідання намагалися з'ясувати, чи була Олена Зайцева під дією наркотиків, адже повторний аналіз не дав вичерпної відповіді.

Як відомо, лікарка, яка брала на місці аналізи у Зайцевої та встановила наявність кодеїну в її організмі – зникла ще влітку. А Зайцева одразу після аварії пояснила, що мовляв напередодні вживала ліки, в яких може міститись ця речовина. Як відомо, кодеїн використовують в ліках, зокрема від болю та кашлю. Нині судді не мають доказів щодо кількості речовини в організмі.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.