16:56
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Смертельна ДТП у Харкові: суд над Зайцевою та Дроновим перенесли через нові докази у справі

      515 Читать новость на русском
      Суд над Зайцевою та Дроновим перенесли на 8 січня через нові докази у справі
      Суд над Зайцевою та Дроновим перенесли на 8 січня через нові докази у справі / Фото з відкритих джерел

      З'явилися нові доказі у справі Зайцевої та Дронова, які є причетники до смертельної ДТП у Харкові. У четвер, 20 грудня, під час чергового засідання адвокат Геннадія Дронова подав до суду результат нової автотехнічної експертизи, яку провели в Дніпрі.

      Прокуратура та захист Олени Зайцевої попросили час на ознайомлення з матеріалами, тому суд знову переніс засідання. Цього разу на 8 січня.

      Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: відбувся черговий суд над Зайцевою та Дроновим

      Зазначимо, що під час вчорашнього засідання намагалися з'ясувати, чи була Олена Зайцева під дією наркотиків, адже повторний аналіз не дав вичерпної відповіді.

      Як відомо, лікарка, яка брала на місці аналізи у Зайцевої та встановила наявність кодеїну в її організмі – зникла ще влітку. А Зайцева одразу після аварії пояснила, що мовляв напередодні вживала ліки, в яких може міститись ця речовина. Як відомо, кодеїн використовують в ліках, зокрема від болю та кашлю. Нині судді не мають доказів щодо кількості речовини в організмі.

      Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      Теги: Новини України ДТП у Харкові Судді Кримінальні новини Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прес-конференція Порошенка: топ-відповідей, де президент відверто збрехав
      сьогодні , 16:00 Прес-конференція Порошенка: топ-відповідей, де президент відверто збрехав
      Віталій Шабунін 721
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      сьогодні , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Медична реформа: як змінилася сфера охорони здоров'я за рік
      сьогодні , 14:00 Медична реформа: як змінилася сфера охорони здоров'я за рік
      Олександр Бевза 582
      Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      сьогодні , 12:18 Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      Наталя Ромашова 514
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка
       1 листопада , 18:47
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила одного представника, 8 місце в рейтингу під загрозою
       17 серпня , 10:50
      Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна відпускає Бельгію у відрив та ставить під загрозу навіть 9 місце
       9 листопада , 20:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук