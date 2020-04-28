Суд оштрафував спортсмена з Гідропарку, який протестував проти карантину 6 квітня
Суд у Києві 28 квітня оштрафував за порушення карантину чоловіка, який 6 квітня брав участь в акції протесту в Гідропарку. Тепер він повинен заплатити 17 тисяч гривень.
Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у порушенні карантину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
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Що відомо про затримання спортсмена в Гідропарку Києва
- Чоловік 6 квітня брав участь в акції протесту проти карантинних обмежень, яка відбувалася в столичному Гідропарку.
- 41-річний киянин був без маски, тому поліцейські склали на нього протокол за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні порушення.
Зверніть увагу! Оштрафований не є плавцем з Гідропарку Валентином Бур'яновим, який 6 квітня також виступав проти посилення карантину і спробував доплисти до спортмайданчика по Дніпру.
Дивіться відео затримання спортсмена в Гідропарку 6 квітня:
Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу