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      Суд оштрафував спортсмена з Гідропарку, який протестував проти карантину 6 квітня

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      Суд оштрафував спортсмена з Гідропарку - протест 6 квітня
      Суд оштрафував одного з учасників акції протесту в Гідропарку 6 квітня / Скриншот з відео

      Суд у Києві 28 квітня оштрафував за порушення карантину чоловіка, який 6 квітня брав участь в акції протесту в Гідропарку. Тепер він повинен заплатити 17 тисяч гривень.

      Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у порушенні карантину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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      Що відомо про затримання спортсмена в Гідропарку Києва

      • Чоловік 6 квітня брав участь в акції протесту проти карантинних обмежень, яка відбувалася в столичному Гідропарку.
      • 41-річний киянин був без маски, тому поліцейські склали на нього протокол за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні порушення.

      Зверніть увагу! Оштрафований не є плавцем з Гідропарку Валентином Бур'яновим, який 6 квітня також виступав проти посилення карантину і спробував доплисти до спортмайданчика по Дніпру.

      Дивіться відео затримання спортсмена в Гідропарку 6 квітня:

      порушення карантину
      Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Рішення суду Поліція Новини Києва
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