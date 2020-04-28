Суд оштрафував спортсмена з Гідропарку, який протестував проти карантину 6 квітня

Суд оштрафував одного з учасників акції протесту в Гідропарку 6 квітня / Скриншот з відео

Суд у Києві 28 квітня оштрафував за порушення карантину чоловіка, який 6 квітня брав участь в акції протесту в Гідропарку. Тепер він повинен заплатити 17 тисяч гривень.