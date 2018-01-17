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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Суд продовжує розгляд справи Януковича

14:53, сьогодні 50 Читать новость на русском

Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді, суд заслуховує посла України в Польщі Богдана Дещицю.

Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.

Це вже 28 засідання по суті. Суд заслуховує посла України в Польщі Богдана Дещицю. Дещиця є свідком звинувачення. Після втечі Януковича він займав посаду в.о. міністра закордонних справ України.

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Він нагадав про звернення Януковича до РФ про введення військ.

Перед цим суддя зазначив, що оскільки не відбулося вже кілька засідань через неявку адвокатів, то суд буде змушений призначати додаткові засідання, щоб надолужити згаяний час.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Віктор Янукович Судді
Джерело: 24 Канал
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