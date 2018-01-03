Суд відкрив справу через "викривачку" Соломатіну

Голосіївський райсуд відкрив провадження за позовом про захист ділової репутації Національного агентства з питань запобігання корупції до викривачки Ганни Соломатіної.

Про це мовиться на сайті суду.

Справу слухатиме суддя Олександра Колдіна.

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Перше засідання призначили на 16 годину 12 квітня.

Раніше керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила членів НАЗК та зокрема керівницю агентства Наталію Корчак у фальсифікації перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.



Згодом, Соломатіна оприлюднила листування зі співробітником Адміністрації Президента Олексієм Горащенковим, який за її словами, був так званим "куратором" НАЗК від Адміністрації Президента та зазначила, що боїться за своє життя.