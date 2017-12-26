Суд відпустив з СІЗО тітушок, яких звинувачують у вбивстві шести майданівців
Шевченківський суд відпустив з СІЗО обвинувачених у завершеному замаху на вбивство шести осіб 18 лютого біля Майдану – Олега Гебана та Сергія Костенка.
Про це повідомляють "Тексти" з посиланням на керівника відділу прокурорів Департаменту спеціальних розслідувань Олексія Донського.
Відтепер Гебан та Костенко перебуватимуть під домашнім арештом.
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Рішення про зміну запобіжного заходу для обвинувачених тітішок прийняли судді Мартинов та Лінник Шевченківського суду Києва у вівторок 26 грудня.
При цьому видання відзначає, що Лінник – автор вироку з умовним терміном "тітушководу" Крисіну, який брав участь у нападі на Веремія на цьому ж перехресті у цей же час.
Звільнені з СІЗО зобовязалися не спілкуватись зі свідками обвинувачення, здати закордонні паспорти, не відлучатись з Києва без дозволу суду та носити електронний браслет.
Проте "Тексти" з посиланням на джерело зазначають, що станом на вечір 26 грудня браслети підсудним з такими прізвищами у Нацполіції не одягали.