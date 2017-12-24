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Вбивця Веремія Крисін неодноразово здійснював кримінальні злочини

21:02, 24 грудня 533 Читать новость на русском

Вирок вбивці журналіста В'ячеслава Веремія – шлях до безкарності. Так рішення суду відпустити Юрія Крисіна під умовний термін прокоментували в ОБСЄ.

У Шевченківському районному суді Києва суддя Олег Лінник виносить вирок Юрію Крисіну, фігуранту у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

Суддя каже: обвинувачений гарний батько та хороший робітник. Присутніх, яких обурила така характеристика, просить не заважати. І врешті – вирок: чотири роки ув'язнення. Але сяде Крисін, лише, якщо за два роки порушить закон. Поки що його відпустили додому. Родичів загиблого таке рішення шокує.

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"Говориться, що ніби-то він не було злочинного наміру вбити в той час, коли він бив людину. Але після того, як в людину вистрілили, продовжувати людину добивати, не розуміючи, не усвідомлюючи, що вона від цього помре", – прокоментувала обурена дружина загиблого В'ячеслава Веремія Світлана Кирилаш.

Юрію Крисіну вже не вперше вдається уникнути відповідальності. У 2008 році він вбив людину. Втім за два роки справу перекваліфікували з умисного на вбивство з необережності. І тоді він також відбувся умовним строком. Та це ще не повне кримінальне резюме Крисіна.

Бувши під слідством уже в процесі за нашою справою – напад на заправку, зберігання зброї, за що має умовний термін, участь ще в якихось рейдерських захопленнях,
– додала дружина загиблого.

Адвокат Віталій Титич вважає Крисіна дуже важливою фігурою в системі тітуханів, зокрема, в Києві. Чоловік зазначає, що він керує бандами.

"В нього тут активи, будинок і все інше, все майно. Тому вони вирішили з його керівництвом – "мусорами" – найвищими, що він дає покази, робить крайнім громадянина Алієва, який нібито зробив це постріл. Він також дає свідчення в цій частині, за що отримує умовний вирок", – запевнив адвокат.

Занепокоїв такий вирок і представники місії ОБСЄ.

"Більше ніж 3 роки минуло з того часу, як вбили В’ячеслава Веремія. На жаль, вбивць, що стоять за тим жахливим злочином, все ще не було покарано. Я підтримую засудження одного з головних нападників та організаторів нападу. Але я серйозно стурбований вироком суду, який не зміг гарантувати в повному обсязі правосуддя для родини журналіста", – переконаний представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

За чотири роки після Революції Гідносты більшість злочинів досі нерозкриті. Вироки у справах отримали 48 осіб. Та ув'язнили лише одного "тітушку", який викрадав активістів. Вбивці ж майданівців досі на волі. У розстрілах звинуватили 24 бійців так званої "Чорної роти" Садовника.

Сьогодні на лаві підсудних лише п'ятеро. Більшість вбивць втекли до Росії і навіть отримали громадянство. На думку адвокатів, на реальні строки покарання вже не варто сподіватися.

Саме ті особи, які кришували тіуханів, які були в УБОЗі, керували цими тітуханами, зараз вони в системі аваківській і керують внутрішньою безпекою. Тому нічого не змінилося. І не треба з цього дивуватися. Далі все буде тільки скоріше, нахабніше і цинічніше,
– додав Титич.

Під час Революції Гідності загинуло 107 людей.

Нагадаємо, В'ячеслава Веремія, кореспондента газети "Вєсті", вбили "тітушки" в ніч на 19 грудня 2014-го. В'ячеслав їхав додому на таксі разом з колегою. На перехресті вулиць Великої Житомирської і Володимирської машину зупинили невідомі. Вони витягли пасажирів та почали бити їх залізними палицями. В'ячеслав намагався втекти, але отримав смертельний постріл в спину.

Теги: Кримінальні новини Новини України Судді ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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