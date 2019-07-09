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      Суд виправдав Геннадія Труханова

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      Суд виправдав Геннадія Труханова 9 липня 2019
      Геннадій Труханов / LIGA.net

      Малиновський райсуд виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та інших чиновників у справі заводу Краян. У залі суду почалась масова бійка.

      Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси, до складу якої входить Дмитро Передерко, Віктор Корой і голова колегії Сергій Черевко виправдала фігурантів "справи Краяна", передає кореспондентка 24-каналу.

       

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      Виправдувальний вирок оголошено меру Одеси Геннадію Труханову, його заступнику Павлу Вугельману, директору Департамента міськгосподарства Олексію Спектору, його заступнику Володимиру Радіонову та депутату Одеської міськради Василю Шкрябу.

       

      Зі слів кореспондентки, екс-губернатор Одеси Міхеіл Саакашвілі разом зі своїми поплічниками намагався пройти до зали суду, проте прибічники Труханова перекрили їм вхід. Вони почали скандувати "Труханова за ґрати", і після цього почалась сутичка.

       

      сутичка труханов суд
      Сутичка в залі суду/ Фото: Катерина Петренко

       

      Один з активістів навіть приніс із собою сокиру та пилу:

       

      сутичка суд труханов
      Людиною з сокирою виявився член політичної партії "Демократична сокира" Анатолій Мазур/ Фото: Катерина Петренко

       

      Активісти наголосили, що ні для кого не стало сюрпризом те, що судді оголосили виправдовувальний вирок, адже напередодні суд визнав незаконною підозру, яку вручили Труханову.

      У чому звинувачують Труханова?Мера Одеси Геннадія Труханова було затримано 14 лютого 2018 року в аеропорту Бориспіль. Цього ж дня затримали його поплічника, заступника мера Одеси Павла Вугельмана. Труханова підозрювали у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу Краян на 185 мільйонів гривень. Його відпустили на поруки нардепу від БПП Дмитру Голубову. У липні 2018 року він подав позов до ЄСПЛ через його затримання детективами НАБУ. 

      Сам Труханов не визнає своєї провини та не був відсторонений від посади. 

      За 7 місяців судді рекордно швидкими темпами розглянули 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення. Якщо справу Труханова буде закрито, то таким чином він "врятується" від Антикорупційного суду, який запрацює 5 вересня. Проте, прокурори САП запевнили, що апеляція буде розглядатися саме в новоствореному Антикорупційному суді. 

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24tv.ua
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