Суд виправдав Геннадія Труханова

Малиновський райсуд виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та інших чиновників у справі заводу Краян. У залі суду почалась масова бійка.

Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси, до складу якої входить Дмитро Передерко, Віктор Корой і голова колегії Сергій Черевко виправдала фігурантів "справи Краяна", передає кореспондентка 24-каналу.

Важливо: Справу Труханова про аферу на сотні мільйонів гривень судді "зливають": 15 аргументів

Виправдувальний вирок оголошено меру Одеси Геннадію Труханову, його заступнику Павлу Вугельману, директору Департамента міськгосподарства Олексію Спектору, його заступнику Володимиру Радіонову та депутату Одеської міськради Василю Шкрябу.

Зі слів кореспондентки, екс-губернатор Одеси Міхеіл Саакашвілі разом зі своїми поплічниками намагався пройти до зали суду, проте прибічники Труханова перекрили їм вхід. Вони почали скандувати "Труханова за ґрати", і після цього почалась сутичка.



Сутичка в залі суду/ Фото: Катерина Петренко

Один з активістів навіть приніс із собою сокиру та пилу:



Людиною з сокирою виявився член політичної партії "Демократична сокира" Анатолій Мазур/ Фото: Катерина Петренко

Активісти наголосили, що ні для кого не стало сюрпризом те, що судді оголосили виправдовувальний вирок, адже напередодні суд визнав незаконною підозру, яку вручили Труханову.

У чому звинувачують Труханова?Мера Одеси Геннадія Труханова було затримано 14 лютого 2018 року в аеропорту Бориспіль. Цього ж дня затримали його поплічника, заступника мера Одеси Павла Вугельмана. Труханова підозрювали у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу Краян на 185 мільйонів гривень. Його відпустили на поруки нардепу від БПП Дмитру Голубову. У липні 2018 року він подав позов до ЄСПЛ через його затримання детективами НАБУ.



Сам Труханов не визнає своєї провини та не був відсторонений від посади.



За 7 місяців судді рекордно швидкими темпами розглянули 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення. Якщо справу Труханова буде закрито, то таким чином він "врятується" від Антикорупційного суду, який запрацює 5 вересня. Проте, прокурори САП запевнили, що апеляція буде розглядатися саме в новоствореному Антикорупційному суді.