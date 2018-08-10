Суд закрив справу Кернеса

Суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальну справу.

Про це інформує Interfax.

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Суд постановив: кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса Геннадія Адольфовича, Блінніка Віталія Дмитровича та Сміцького Євгена Миколайовича закрити у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі,

– йдеться у рішенні.

Зазначається, що рішення суду може бути оскаржене в Апеляційному суді Полтавської області протягом 7 днів з дня його оголошення.

Нагадаємо, Геннадія Кернеса та його охоронців судили три роки. Звинувачували у викраденні, катуванні та погрозах вбити двох євромайданівців Олександра Кутяніна і Сергія Ряполова. Мер Харкова, звинувачення, звісно ж заперечував, мовляв, це йому мститься Арсен Аваков, з яким він має особистий конфлікт.

Попередні засідання у справі неодноразово переносили через лікування та реабілітацію Кернеса. Йому загрожувало до 15-ти років за ґратами.