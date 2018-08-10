13:09
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вибори... і Путін на пєрєдєржкє. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, 9 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд закрив справу Кернеса

1670 Читать новость на русском
Справу Кернеса закрили через неявку прокурорів
Справу Кернеса закрили через неявку прокурорів / фото з відкритих джерел

Суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальну справу.

Про це інформує Interfax.

Читайте також: Чому судді затягують справу Кернеса, якого звинувачують у викраденні та катуванні людей

Суд постановив: кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса Геннадія Адольфовича, Блінніка Віталія Дмитровича та Сміцького Євгена Миколайовича закрити у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі,
– йдеться у рішенні.

Зазначається, що рішення суду може бути оскаржене в Апеляційному суді Полтавської області протягом 7 днів з дня його оголошення.

Нагадаємо, Геннадія Кернеса та його охоронців судили три роки. Звинувачували у викраденні, катуванні та погрозах вбити двох євромайданівців Олександра Кутяніна і Сергія Ряполова. Мер Харкова, звинувачення, звісно ж заперечував, мовляв, це йому мститься Арсен Аваков, з яким він має особистий конфлікт.

Попередні засідання у справі неодноразово переносили через лікування та реабілітацію Кернеса. Йому загрожувало до 15-ти років за ґратами.

Що таке справа Геннадія Кернеса?25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, зокрема, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування, погроза вбивством.

 
Теги: Новини політики Новини України Геннадій Кернес Судді Новини Харкова Новини Полтави
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Встановили особу підозрюваного в убивстві у "Каравані"
 5 жовтня 2012 , 15:13
Молода коханка Марадони провально дебютувала у чемпіонаті Аргентини
 15 квітня 2017 , 09:39
Лєвандовскі узгодив трансфер у Реал, але є перешкоди – хто стоїть на шляху форварда?
 16 березня , 18:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук