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Суд залишив Владислава Марченка на посаді заступника голови Запорізької облради

03:20, сьогодні 233
Владислав Марченко
Владислав Марченко / Соцмережі

Червонозаводський районний суд Харкова відхилив клопотання прокуратури та залишив Владислава Марченка на посаді заступника голови Запорізької облради. Таке рішення ухвалив суддя Віктор Єжов під час судового слухання 28 грудня.

Клопотання щодо відсторонення з посади є черговою піар-вигадкою прокуратури. Адвокати підкреслили, що в матеріалах справи не сказано, яким чином Марченко навіть теоретично міг бути причетним до тендерів міської ради і як саме міг використовувати посаду заступника голови обласної ради для здійснення начебто злочинних дій, які йому інкримінують. Захисники зазначили, що тендери оголошували комунальні підприємства, підпорядковані міській раді, а не обласній. Адвокати також наголосили, що Марченко може впливати на тендери електронної системи ProZorrо так само, як Генеральний прокурор на тривалість світлового дня.

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Марченко у своєму виступі заявив, що не вважає себе винним. Фракція "Самопоміч" у Запорізькій обласній раді не брала участі в голосуванні за ті дії, які йому інкримінують. Він також звинуватив прокурорів у маніпуляціях.

"Моїм роботодавцем є облрада. 84 депутати проголосували за затвердження моєї кандидатури на посаді заступника голови обласної ради. Фінансовими питаннями займається перший заступник голови, а не я. Мені депутати довірили функції, пов'язані з медициною та гуманітарною сферою: лікарні, прийом громадян, участь у форумах, публічна діяльність тощо. У рамках своїх функціональних обов'язків я жодним чином не можу впливати на розподіл бюджету", – запевнив Владислав Марченко.

Також після сьогоднішнього судового засідання він зазначив, що усе це політичне шоу, яке ініціювала та втілює кіностудія, що перебуває у Києві.

"У прокуратури не знайшлося жодного доказу того злочину, що мені інкримінують. Найближчим часом ми розіб‘ємо в апеляції і домашній арешт. Щодо мистецького твору, який напередодні оприлюднила Генпрокуратура: коли ми сьогодні запитали у прокурорів, які ведуть мою справу, про це "мистецтво", вони відповіли "ми не знаємо". Жодного слова, жодного документа, пов‘язаного з оприлюдненим "фільмом", до справи не додано. Крім того, ті, хто продюсував цей сюжет, не врахували, що я ніколи не вживаю ненормативну лексику! Чути "склейки", монтаж навіть нефахівцю. Все це спрямовано виключно на дискредитацію мене і моєї родини. Але сьогодні ця бульбашка здувається", – наголосив Владислав Марченко після судового засідання.

Нагадаємо, 23 грудня у цьому самому суді відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу для Владислава Марченка. Прокуратура наполягала на тому, аби Марченка залишили під вартою або на внесенні непомірної застави в розмірі 87 мільйонів гривень. За результатами засідання, суддя призначив як запобіжний захід цілодобовий домашній арешт.

Теги: Новини України Новини політики Судді Самопоміч Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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