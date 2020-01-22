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      Суд зобов'язав повернути українське громадянство єпископу Гедеону: що відомо

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      Суд повернув єпископу Гедеону українське громадянство / trust.ua

      Державна міграційна служба повинна повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату Гедеону. Таке рішення прийняв спершу Окружний суд Києва, а згодом й апеляційний суд.

      Про задоволення позову єпископа Гедеона повідомили в Шостому апеляційному адміністративному суді, пише УП.

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      22 січня апеляційний суд підтримав рішення попередньої інстанції – Окружного адміністративного суду Києва – від 18 вересня 2019 року,
      – йдеться в повідомленні.

      Суди повністю задовольнили позов єпископа Гедеона (в миру Юрій Харон) до управління Державної міграційної служби у Волинській області. У ньому священник просив відновити його українське громадянство, яке служба скасувала ще у 2018 році.

      У рішеннях судів йдеться про те, що ДМС не мала права це робити. Водночас зазначається, що судове рішення Міграційна служба ще може оскаржити.

      Що відомо про позбавлення єпископа УПЦ МП Гедеона українського громадянства

      • 13 лютого 2019 року прикордонники затримали єпископа Гедеона в аеропорту "Бориспіль". У ДМС пояснили, що в нього був недійсний паспорт громадянина України, тож його вилучили. А іноземця повернули до країни, з якої він намагався в’їхати до України за недійсними документами.
      • У 2018 році Міграційна служба у Волинській області провела перевірку документів єпископа. Виявилося, що Гедеон набув громадянства України, порушивши законодавство. Він не вказав, що вже має громадянства інших країн – Росії та США.
      • Після цього єпископа позбавили українського громадянства.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Окружний адміністративний суд Києва УПЦ МП Подвійне громадянство Російська пропаганда Державна міграційна служба Волинь
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