Суд зобов'язав повернути українське громадянство єпископу Гедеону: що відомо

Державна міграційна служба повинна повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату Гедеону. Таке рішення прийняв спершу Окружний суд Києва, а згодом й апеляційний суд.

Про задоволення позову єпископа Гедеона повідомили в Шостому апеляційному адміністративному суді, пише УП.

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22 січня апеляційний суд підтримав рішення попередньої інстанції – Окружного адміністративного суду Києва – від 18 вересня 2019 року,

– йдеться в повідомленні.

Суди повністю задовольнили позов єпископа Гедеона (в миру Юрій Харон) до управління Державної міграційної служби у Волинській області. У ньому священник просив відновити його українське громадянство, яке служба скасувала ще у 2018 році.

У рішеннях судів йдеться про те, що ДМС не мала права це робити. Водночас зазначається, що судове рішення Міграційна служба ще може оскаржити.

Що відомо про позбавлення єпископа УПЦ МП Гедеона українського громадянства