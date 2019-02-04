Одіозні судді Януковича вимагають багатомільйонні компенсації: відомо причину

20 лютого 2019 року будуть п'яті роковини розстрілу більше сотні людей на Майдані. Однак є двоє панів, які планують відсвяткувати це, ще й за гроші українців.

Йдеться про Юрія Бауліна та Сергія Вдовиченка – суддів Конституційного суду, які у 2010 році своїм рішенням переписали Конституцію в інтересах тодішнього президента.

Чому Януковича не судили за розстріли на Майдані? Читайте у матеріалі 24 каналу.

Після Революції гідності проти усіх порушили справу за статтею "повалення Конституційного ладу". Потім з'ясувалося, що вони фігурують в чорній бухгалтерії "Партії регіонів". Там фіксувалися прізвища людей, яких команда Януковича підкуповувала.



Юрій Баулін



Сергій Вдовиченко

Обидві справи досі не розслідувані – чому, знають президент Петро Порошенко і генпрокурор Юрій Луценко. Баулін навіть став головою Конституційного суду. У 2017 році в них з Вдовіченком закінчився термін перебування на посаді, а тому вони спокійно... Ні, не пішли.

Тепер обидва автори узурпації влади Януковичем просять статусу суддів Конституційного суду у відставці. Тоді вони отримають вигідну допомогу – по 4 мільйони гривень кожен. А потім довічне грошове утримання у розмірі 180 тисяч гривень щомісяця. За наші з вами податки.

Через нашу увагу до цього процесу Конституційний суд переніс голосування на невизначену дату. Завдання українців – слідкувати, щоб це ніколи не сталося. Зокрема, треба вибрати президента, який призначить справедливого прокурора, який доведе до вироків усі справи Майдану.

Що таке Майдан або Революція Гідності?У 2013-2014 роках в Україні відбулися масштабні акції протесту проти корупції, свавілля правоохоронців та спецпризначенців режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України.



Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

П'яті роковини розстрілу Небесної Сотні: відео