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      Суддя, який сім років сидить на лаві підсудних, досі розглядає кримінальні справи

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      Суддя, обвинувачений в отриманні великого хабара, досі працює
      Суддя, обвинувачений в отриманні великого хабара, досі працює / pexels.com

      Суддя Суворовського районного суду міста Одеса Андрій Лупенко не лише розглядає кримінальні справи, а й сам уже сім років сидить на лаві підсудних як обвинувачений.

      Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла експертка з судової реформи, член громадської організації "Фундація DEJURE" Ірина Шиба.

      Читайте також: Допомога "своїм": як Вища рада правосуддя працює за подвійними стандартами

      Вона нагадала, що ще в жовтні 2012 року співробітники СБУ та Генпрокуратури затримали суддю та приватного адвоката в одному з одеських кафе під час отримання ними останньої частини хабара в розмірі 2500 доларів США.

      Тоді прес-центр СБУ ​повідомляв​, що "суддя Суворовського районного суду міста Одеса та приватний адвокат вимагали у громадянина 5 тисяч доларів США за те, що суддею буде винесено ухвалу про направлення кримінальної справи до органу досудового слідства на додаткове розслідування".

      "В жовтні 2015 року Березанський районний суд Миколаївської області засудив суддю Лупенка до 6 років позбавлення волі. Проте апеляція це рішення скасувала через порушення правил підсудності і направила на новий розгляд. До речі, в апеляційній скарзі було зазначено, що суддя Лупенко свою вину повністю визнає", – розповіла експертка.

      Оскільки остаточного рішення у кримінальній справі досі немає, Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовляється приймати рішення про профпридатність судді. Тому Андрій Лупенко продовжує ходити на роботу і вирішувати долі інших людей, можливо, навіть вимагає за це хабарі,
      – підкреслила Ірина Шиба.

      Також вона додала, що нещодавно Вища рада правосуддя ​дійшла висновку про те, що суддя Лупенко під час розгляду кримінальної справи в 2016 році допустив грубу недбалість та порушив основоположні права людини. За це його суворо покарали – попередженням.

      "Фундація DEJURE" нагороджує суддю Суворовського районного суду міста Одеса Андрія Лупенка нашою антипремію "НЕчесть тижня".

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

      Відео повного відеоблогу "Честь і НЕчесть тижня" за 30 травня 2019

       

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      Теги: Новини України Судді Новини Одеси Хабар Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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