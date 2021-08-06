Є такий інвестиційний банкір Макар Пасенюк – фінансовий ексрадник Петра Порошенка. Він – вихованець найбільш довірливих кадрів п'ятого президента, які тепер ховаються від кримінальних справ у Європі.

Попередній випуск "Північний потік-2" шкодить не лише Україні: негативний вплив газопроводу для США

Створені цим банкіром компанії остаточно програли усі 3 судових процеси, ініційовані проти мене та 24 каналу, журналу НВ та телекомпанії "1+1". Трохи передісторії цієї багатосерійної баталії, де Пасенюк фактично пішов війною проти антикорупціонерів.

Передісторія

Отже, на початку 2018 року було оприлюднено каналом "Аль-Джазіра" та "Українською правдою" копії вироку у справі про спецконфіскацію 1,5 мільярдів доларів США Віктора Януковича.

Пам'ятаєте цю історію, коли нікому невідомий фіктивний директор Аркадій Кашкін визнав свою провину та той факт, що за 500 доларів продав свій паспорт, на який було оформлено компанії Януковича. На підставі цього вироку в бюджет повернули 1,5 мільярда доларів, але сам вирок засекретили.

Тоді суспільства та журналістів виникло більше питань, ніж отримано відповідей. Я оприлюднив свої роздуми щодо причин засекречення вироку суду про конфіскацію грошей Януковича за дуже сумнівною схемою. І в підсумку я та інші журналісти отримали судові позови з вимогою спростування інформації та компенсації величезних судових затрат.

Дивіться випуск блогу "Чесна політика" за 6 серпня: відео

Перший позов ICU подали до мене та журналу НВ

І от зовсім нещодавно, 8 липня 2021 року, поставлено остаточну крапку. Постановою Верховного Суду судді Ігнатенко, Карпенко та Стрільчук залишено без задоволення скаргу інвестбанкірів Порошенка. Рішення подільської судді Світлани Захарчук вистояло в усіх інстанціях.

Цікавий і важливий момент – у своєму матеріалі я писав, що компанія ICU є інструментом президента Порошенка з легалізації вже його грошей сумнівного походження.

Глава компанії ICU Макар Пасенюк є тіньовим розпорядником коштів Порошенка, отриманих в результаті зрощування політики і корупції. Саме через компанію ICU президент отримав свій «інтерес» в бізнесі Ріната Ахметова”.

Другий позов компанії ICU до мене та 24 каналу

У січні 2021 року постановою Верховного Суду також відмовлено у всіх зазіханнях банкірів Порошенка. Рішення ухвалено колегією суддів у складі Луспеника, Воробйової, Гулька, Лідовця, Черняк.

Називаю ці прізвища, тому що в суспільстві та політиці постійно говорять про суддів негативно, називають їх продажними та закликають до розправи. Насправді в Україні достатньо і чесних суддів, які не піддаються спокусам та готові вершити правосуддя, не оглядаючись на регалії позивачів та їхні політичні "криші".

Третій позов – до мене, телеканалу "1+1" та Віталія Шабуніна

25 травня 2021 року прийнято рішення у задоволенні позови відмовити. Мовиться про суддів Семенюк, Рейнарт, Кирилюк. Після 2 поразок до Верховного Суду ця справа навіть не оскаржувалася.

Цікаво Україна може залишитись голою перед Путіним: чим небезпечна угода щодо "Північного потоку-2"

Юридична перемога

3 роки судових баталій, вимоги на компенсацію сотень тисяч гривень витрат на правову допомогу та різних експертиз з відповідачів. Інвестбанкіри тричі змінювали своїх адвокатів на різних етапах, але це не допомогло. 8 судових рішень у різних інстанціях і судами захищено свободу вираження поглядів – однієї з важливих засад демократичного суспільства.

За юридичну допомогу хочу окремо подякувати своєму адвокату – Роман Васильняк і "Платформа прав людини".

Однак важливо так само пам'ятати, що чесні судді дуже часто залишаються в тіні перевертнів у мантіях, які залишаються безкарними. Один з найбільш гучних прикладів, що відомий навіть за межами України – це суддя Вовк із Окружного адміністративного суду Києва.

Історія з Вовком та його командою

Вовк та інші підозрювані у справі "плівок ОАСКу" зловмисно не знайомляться з матеріалами розслідування, уже 3 місяці ігноруюючи відкриття матеріалів.

У такий спосіб вони затягують розгляд справи та до останнього намагаються втриматися за свої крісла. Водночас перешкоджати правосуддю намагається і брат Вовка Юрій Зонтов, якого підозрюють у тому, що він разом із іншим адвокатом підбурював до надання хабара судді ОАСКу.

Під час проведення одного з обшуків за участі криміналіста були віднайдені зразки відбитків пальців на деяких предметах, важливих для розслідування. Тож з метою встановити, чи належать вони брату голові ОАСК Юрію Зонтову – була призначена експертиза відбитків брата Вовка.

Варто прочитати Скандальний суддя Вовк отримав у червні зарплату в майже 350 тисяч гривень

Однак сам Зонтов відмовився їх надати добровільно. Детективу НАБУ довелося йти до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про примусове відібрання відбитків пальців та долоней брата Вовка. Суд клопотання задовольнив.

До речі, версія Вовка про його непричетність до знайдених мільйонних коштів та дорогоцінностей руйнується на очах.

Так, фотографії судді Вовка разом із платіжками за комуналку знайшли в офісі Зонтова, хоча той казав, що приміщення не його і знайдені там мільйони доларів готівки – теж. Мовиться, нагадаю, про заначку на:

3,7 мільйона доларів;

840 тисяч євро;

20 тисяч фунтів;

230 тисяч гривень;

100 шекелів.

Схоже, це і є реальна оцінка купленого праввосуддя в Україні. І таким суддям має бути місце не на трибуні суду, а за ґратами.