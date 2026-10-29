Сьогодні ми бачимо початок кінця цієї паразитичної системи: путінські танкери перетворюються на токсичні судна-примари, які безпорадно блукають морями без покупців, а Європа раз і назавжди зачиняє двері перед кривавими ресурсами Кремля. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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"Шлюб із розрахунку" та пастка Москви

Останнім часом Москва відчайдушно намагається нав'язати світу сумнівні дизельні оборудки та компроміси. Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами The Sun дав вичерпну оцінку цим маневрам: Росія намагається втягнути Захід у нерівний економічний шлюб за розрахунком. У короткостроковій перспективі популістам може здаватися, що тут є вигода й шанс збити ціни, проте в довгостроковій – це гарантована катастрофа, адже в кожній російській пропозиції зашита отрута.

Схема Кремля примітивна: спершу запропонувати "дизельну угоду", створивши ілюзію компромісу, а потім вимагати розширення поступок. Слідом за паливом Москва проштовхує добрива, трубопровідний та скраплений газ, а головне – розморожування активів і зняття санкцій із путінського "общака" та олігархів на кшталт Дмитрієва. Росія вірить, що сировинна голка поверне їй вплив, проте такий шлюбний контракт погубить кожного, хто наважиться піти на поступки агресору.

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Показовим символом цього провалу став російський танкер із дизелем, який вийшов до США, але так і не знайшов покупця. Токсичність російського ресурсу відлякує навіть найпрагматичніших гравців. Москва мріяла обплутати планету нафтогазовою павутиною, щоб Європа вічно залежала від Кремля, але цей міф остаточно розсипався на очах.

Європа зриває зашморг: кінець ери Газпрому

Європейський Союз подолав найболючіший етап адаптації й довів, що здатний розвиватися без диктаторських ресурсів. Європу більше не лякають байками про замерзання чи дефіцит. Диверсифікація постачань, розвиток терміналів СПГ та жорсткі бар'єри перекреслили плани Москви. Повна відмова від газу Кремля перестала бути політичною декларацією – вона стала безповоротною щоденною реальністю континенту.

Путінському танкерному флоту настає неминучий кінець. Санкційний зашморг затягується на горлянці тіньового флоту Росії. Зношені корита без західного страхування, якими Москва возила нафту в обхід цінової стелі, опиняються поза законом. Цивілізовані країни перекривають їм доступ до портів, сервісів і стратегічних проток. Тіньові оборудки більше не здатні компенсувати втрату легального ринку.

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Панічні маневри та зачинені двері

У Москві наростає паніка, адже вікно можливостей зачиняється буквально перед носом окупантів. Російські ділки намагаються проскочити до каси, поки не запрацювали нові механізми міжнародного аудиту. Звідси й спроби Путіна підлещуватися до Ілона Маска, розсипаючись у компліментах його "геніальності" в космосі, або намагання хизуватися перед лідерами Африки супутниками "Рассвет", які насправді ведуть його режим у глибокий захід сонця.

Ситуація для ворога погіршується методичними ударами по російській нафтопереробці. Прильоти по НПЗ позбавляють агресора можливості забезпечувати власні потреби й експорт. Сировинна база стає для Росії не джерелом надприбутків, а важким баластом: консервація свердловин коштує колосальних коштів, а перенаправити потоки до Азії не дозволяє пропускна спроможність труб.

Незворотний крах кремлівської авантюри

Хоч би як популісти намагалися продавати дизельні ілюзії чи марити кулуарними самітами "під ялинку", фундаментальні закони ринку й безпеки вже ухвалили свій вирок. Жодні карнавальні шоу не здатні повернути статус-кво. Європа раз і назавжди вивчила цей кривавий урок і розбудовує надійний захист від російського енергетичного шантажу.

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Путін беззастережно програв свою головну геополітичну битву за світовий енергетичний простір. Його танкери блукають морями як парії, газогони іржавіють без діла, а нафтові доходи невблаганно тануть.

Європейська відмова від газу Кремля є остаточним вироком сировинній імперії, чий крах відтепер став лише питанням найближчого часу.