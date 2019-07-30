02:23
30 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін у пошуках дна. Газманов рятує Сибір
      Вєсті Кремля
      21:23, 29 липня
      Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:01, 29 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Судова реформа: коли українцям чекати змін

      70 Читать новость на русском

      Суддям Окружного адмінсуду Києва, які могли втручатися у діяльність ВККС, досі не вручили підозри нібито через нестачу доказової бази. У "Голосі" закликали Зеленського публічно викласти свою позицію та посприяти притягнути винних до відповідальності.

      Як сказала юристка Центру протидії корупції Олена Щербан у прямому ефірі 24 каналу, саме президент повинен призначити Генпрокурора, який у свою чергу може підписати тексти підозр фігурантам справи.

      Читайте також: Обшуки в Окружному адмінсуді Києва: суддям не вручають підозри через нестачу доказів

      Вона зауважила, що у ГПУ могли "не побачити" доказів через те, що судді, тобто ймовірні фігуранти справи, є дуже впливовими. 

      Я вважаю, що чинний Генпрокурор є незацікавленим, адже свого часу теж співпрацював з суддями Окружного суду і використовував їх рішення у власних цілях,
      – заявила Щербан.

      Юристка додала, що судову реформу має провести парламент спільно з президентом. За її оцінками, за рік-півтора українці зможуть відчути наслідки судової реформи в дії. 

      У чому підозрюють суддів Окружного адмін суду?Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

      У правоохоронців є докази – аудіо, на якому глава ОАСК Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До його плану могли бути причетні не тільки судді інстанції, а й співробітники ДБР.

      blog_ava
      Оля Полякова засвітила звабливу фігуру в асиметричному купальнику: фото
      29 липня
      5819
      Теги: Новини України Судді Реформи Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як НАЗК співпрацює з недоброчесними суддями: шокуючі факти
      29 липня , 23:00 Як НАЗК співпрацює з недоброчесними суддями: шокуючі факти
      Роман Маселко 464
      Головні новини 29 липня: звільнення Глуховері та навчальний табір для нардепів
      29 липня , 22:25 Головні новини 29 липня: звільнення Глуховері та навчальний табір для нардепів
      2237
      Море за колючей проволокой и мусор после парада: новости Крымнаша
      29 липня , 22:00 Море за колючей проволокой и мусор после парада: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      29 липня , 21:30 З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      Світлана Попова 63806
      "Они не смогут остановить всех нас": американцы намерены штурмовать "Зону 51"
      29 липня , 20:30 "Они не смогут остановить всех нас": американцы намерены штурмовать "Зону 51"
      Іван Яковина 2339
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук