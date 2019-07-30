Судова реформа: коли українцям чекати змін

Суддям Окружного адмінсуду Києва, які могли втручатися у діяльність ВККС, досі не вручили підозри нібито через нестачу доказової бази. У "Голосі" закликали Зеленського публічно викласти свою позицію та посприяти притягнути винних до відповідальності.

Як сказала юристка Центру протидії корупції Олена Щербан у прямому ефірі 24 каналу, саме президент повинен призначити Генпрокурора, який у свою чергу може підписати тексти підозр фігурантам справи.

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Вона зауважила, що у ГПУ могли "не побачити" доказів через те, що судді, тобто ймовірні фігуранти справи, є дуже впливовими.

Я вважаю, що чинний Генпрокурор є незацікавленим, адже свого часу теж співпрацював з суддями Окружного суду і використовував їх рішення у власних цілях,

– заявила Щербан.

Юристка додала, що судову реформу має провести парламент спільно з президентом. За її оцінками, за рік-півтора українці зможуть відчути наслідки судової реформи в дії.

У чому підозрюють суддів Окружного адмін суду?Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



У правоохоронців є докази – аудіо, на якому глава ОАСК Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До його плану могли бути причетні не тільки судді інстанції, а й співробітники ДБР.