Українські дрони перетворили відому "дорогу життя" на "шлях смерті" для росіян, – Politico

Останніми місяцями Україна перехопила ініціативу у війні. І не в останню чергу це відбулося завдяки тактики "середніх ударів".

Київ наростив виробництво дронів середньої дальності – від 100 до 300 кілометрів. Вони здатні уражати цілі далеко за лінією фронту і блокувати логістику ворога. Про це пише Politico.

Як Україна заблокувала російський сухопутний коридор до Криму?

Так, українські дрони атакують вантажівки на ключових дорогах окупованого півдня України, які Росія використовує як сухопутний коридор до Криму. Це дедалі більше ускладнює Москві постачання своїх військ.

Нещодавно 412-та бригада Nemesis повідомила, що під постійними ударами перебуває траса Р-280, яка з'єднує окупований Маріуполь із Мелітополем та Сімферополем у Криму. У соцмережах з'явилися відео зі спаленими російськими вантажівками вздовж цієї дороги. Водночас рух трасою все ще триває.

За даними української розвідки, удари по логістиці зменшують інтенсивність російських штурмів.

Командир 7-го батальйону підрозділу "Птахи Мадяра" з позивним Топот розповів, що з початку весни українські удари середньої дальності послабили російську ППО в регіоні. За його словами, тепер українські дрони можуть діставатися будь-якої точки на тимчасово окупованих територіях приблизно за годину.

Російські військові блогери та окупаційна влада останніми днями повідомляли про збільшення кількості українських атак дронами по дорогах, які з'єднують Росію з Кримом через окуповані території України.

"Топот" заявив, що Україна не лише ускладнює рух, а фактично забороняє переміщення будь-якими дорогами на окупованих територіях.

Інститут вивчення війни розповів, що навесні 2026 року Україна почала системну кампанію ударів по ключових логістичних маршрутах та залізниці в окупованих частинах Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Це послаблює російські сили та допомагає українському просуванню.

Також Київ дедалі успішніше атакує російські нафтопереробні заводи, порти та інші стратегічні об'єкти в глибині Росії.

Водночас залишається незрозумілим, чи зможе Україна підтримувати таку інтенсивність кампанії у довгостроковій перспективі.