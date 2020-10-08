Посилити карантин вирішили у Сумах. У місті введуть 100-відсотковий масковий режим. Крім того, діятимуть обмеження на проведення масових заходів.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у фейсбуці повідомив мер Сум Олександр Лисенко.

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За його словами, після обіду 8 жовтня відбудеться також засідання виконкому.

Що може змінитися у Сумах:

діятиме 100-відсотковий обов'язковий масковий режим;

буде обмеження на проведення масових заходів;

збільшать кількість груп, які перевірятимуть роботу закладів харчування і відпочинку всіх форм власності й транспорт. Таких контрольних груп стане у 10 разів більше – 30;

якщо заклали системно (тричі поспіль) порушуватимуть карантин – їм загрожуватиме закриття.

Усі ці обмеження міська комісія ТЕБ і НС рекомендує схвалити виконкому.

Крім того, комісія вважає за необхідне провести протягом трьох днів, починаючи з 12 жовтня, дезінфекцію місць загального користування у житлових будинках. Такі ж заходи рекомендують провести і на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

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Довідка. Станом на 8 жовтня на Сумщині коронавірус підхопили 6 197 місцевих жителів. Побороти недугу вдалося 2 134, померли – 88 хворих.