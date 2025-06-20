Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про чергову атаку на Суми

Так, вибухи у Сумах чули приблизно о 22:09.

За мить до цього Повітряні сили попередили про ворожі безпілотники біля міста. Там закликали перебувати в укриттях.

Також про російські дрони попередив і виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

Над Сумами багато "Шахедів" – будьте в укриттях. Працюють мобільно вогневі групи,

– написав він.

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