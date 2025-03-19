Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Сумах

Тривогу у Сумській області оголосили о 13:59. Повітряні сили повідомили, що в напрямку регіону летять КАБи.

Увага! Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– написали військові.

Вибух у Сумах почули о 14:19. Про це повідомили місцеві кореспонденти Суспільного.

"У Сумах було чутно звук вибуху", – зазначили журналісти.