Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Сумах
Тривогу у Сумській області оголосили о 13:59. Повітряні сили повідомили, що в напрямку регіону летять КАБи.
Увага! Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
– написали військові.
Вибух у Сумах почули о 14:19. Про це повідомили місцеві кореспонденти Суспільного.
"У Сумах було чутно звук вибуху", – зазначили журналісти.