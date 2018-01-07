Суміш бульдога з носорогом: 7 неймовірно схрещених автомобілів

Ви коли-небудь замислювалися, як може виглядати схрещений Bugatti Chiron з Volkswagen Beetle? Божевільні думки, чи не так? Однак автомобільні механіки можуть схрестити ще не таке!

Деколи механіки творять чудеса. Наприклад, з двох автомобілів роблять один. Або седан перетворюють на кабріолет. Американські механіки з clickmechanic пофантазували, які авто можна схрестити між собою.

1. BMW i8 та Dodge Charger

Спортивний гібридний BMW i8 оснащений сучасними технологічними рішеннями, однак справжнє спортивне авто завжди виглядало по-іншому. Наприклад, так, як американський маскл-кар Dodge Charger. У схрещеному авто від американських механіків – повітрозабірник на капоті, а під ним – потужний V8. Хром на колісних арках, а бампер – матовий. Ззаду – спойлер у стилі «наскар».

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2. Bugatti Chiron & VW Beetle

Коли ви бачите Bugatti Chiron, новий флагманський суперкар з 1500-сильним двигуном, його хочеться схрестити з класичним Volkswagen Beetle. Тільки мені здається, що автомобіль отримав мушлю, як равлик?

3. Pagani Huayra & Camaro Classic

Ця машина поєднує в собі два дуже різних автомобіля, суперкари з різних епох! Механіки додали решітку та фари Camaro до кузова Pagani, і отримали автомобіль, який нагадує… Nissan Juke!

4. Nissan GTR & Nissan Juke

Оскільки Nissan Juke тільки-но згадувався, механіки вирішили зіпсувати його, схестивши зі спортивним Nissan GTR. Вийшло досить непогано, хоч зараз у серію!

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5. Ford GT 2017 & Ford Raptor

Об'єднати спортивне авто для треку та позашляховик? Легко! Ford GT - мрія автогонщика, але як щодо того, щоб виїхати на ньому на бездоріжжя? Для цього треба його об'єднати з Ford Raptor. Вийшов справді ідеальний автомобіль!

6. Трактор Lamborghini & Lamborghini Aventador

Lamborghini відомий своїми прекрасними та швидкими суперкарами, але мало хто пам'ятає, що компанія почала з тракторів! Механіки вирішили повернути італійську марку до своїх коренів і схестити Lamborghini Aventador з сучасним трактором Lamborghini.

7. Ferrari LaFerrari & Fiat Multipla

Ferrari і Fiat розійшлися, але механіки схрестили їх. Причому об'єднали найкращу Ferrari (LaFerrari) і найгірший Fiat (Multipla). Колеса Ferrari замінили на сталеві.

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