Сумнозвісний табір "Вікторія", де загинули три дівчинки, відкриють у серпні: чи готовий заклад

Сумнозвісний табір "Вікторія" в Одесі, пожежа в якому забрала життя трьох дівчаток, знову готується прийняти дітей. Перші відпочивальники мають заїхати вже на початку серпня. Територію, де проводять слідчі дії, відгородили та обіцяють встановити охорону, а от інші будівлі екстрено приводять до ладу. Зокрема, й пожежну сигналізацію.

"Вікторія" – той самий скандальний табір, де майже 2 роки тому пожежа забрала життя трьох дівчаток. Вже 7 серпня тут з'являться перші 140 відпочивальників.

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Зважаючи на гіркий досвід, цього разу основну увагу приділяють протипожежній безпеці. Завершити усі роботи вже планують до кінця липня. Окрім гідрантів, відремонтовані корпуси планують оснастити новою пожежною сигналізацією, а на кожному коридорі встановити щонайменше по 5 вогнегасників.

"Сигналізацію зробили, зробили пожежні рукава, але частину познімали у зв'язку з ремонтом, вогнегасники теж повиносили. Так як немає сенсу зараз тримати, все брудне і мити потім", – розповів робітник. Неможливо зараз встановити і сигналізацію. Потрібно дочекатись завершення усіх робіт. Дирекція сподівається встигнути до приїзду дітей.

Це питання потім паралельно теж буде вирішуватися: закінчитися ремонт і сигналізація буде всюди виведена, ми чекаємо коли закінчиться ремонт даху,

– зазначила в.о. директора дитячого табору "Вікторія" Ірина Стрельцова.

Ірина Стрельцова виконує обовязки директора табору. Попередній керівник – Петрос Саркісян – уже майже 2 роки перебуває під вартою. Саме за його розпорядженням у будинках вимкнули пожежну сигналізацію. Та свою провину Саркісян заперечує. Минулого тижня суд продовжив його арешт ще на 2 місяці



Ірина Стрельцова

За майже два роки слідства вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур, яка на папері відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала. Їй дали 3 роки умовно.

Що відомо про пожежу в таборі "Вікторія"

Як відомо, трагедія в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталась 16 вересня 2017 року. Коли там загорівся дерев'яний корпус, у таборі перебувало більше 40 дітей. У пожежі загинуло троє дівчаток: Софія Мазур, Анастасія Кулініч та Сніжана Арпентій. Незалежна експертиза встановила, що причиною пожежі став несправний кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору. Вона, у справі фігурує як потерпіла, і вже тривалий час жінку не можуть знайти ані слідчі, ані Держприкордонслужба.



Пожежа в таборі "Вікторія"

Про наміри запустити табір вже влітку 2019 року днями обмовилася директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. Те, що табір під арештом – не проблема. З частини корпусів обтяження зняте ще в грудні 2018 року, тоді це рішення у суді вдалося протягти завдяки воєнному стану та аргументації, що нібито там селитимуть резервістів. Проте згодом міськрада отримала зелене світло на відкриття нового літнього сезону.



На лаві підсудних, окрім згаданого директора табору, – інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, екс-начальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів "Вікторії" Станіслав Чернишов.

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По суті, усі ці люди – "стрілочники". Жоден високий чиновник одеської міськради із тих, хто запускав "Вікторію" та мав контролювати хід будівництва та дотримання технологій, підозри не отримав. Ще рік тому слідство зайшло у глухий кут. Причину пожежі виявити не змогли. Версій було кілька, але жодної певної. Батьки загиблих дівчаток, зрозумівши, що допомоги від вітчизняного слідства годі й чекати, замовили незалежну міжнародну експертизу.



В таборі загинули три дівчинки

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