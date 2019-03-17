Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі

Долю дітей, що відпочивали в одеському таборі "Вікторія", вирішили ще при будівництві закладу. Ця трагедія не була випадковістю. Вона – логічний наслідок корупції при будівництві та відкритті закладу. І це напередодні підтвердила незалежна міжнародна експертиза причин пожежі, яка має кардинально змінити хід розслідування та збільшити коло підозрюваних.

Табір можуть відкрити знову

До літа – три місяці, і незабаром дитячі табори відкриють двері для маленьких відпочивальників. Не виключення і сумнозвісна одеська "Вікторія", через пожежу в якій у вересні 2017 року загинули троє маленьких відпочивальниць.

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Про наміри запустити табір вже влітку 2019 року днями обмовилася директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. Те, що табір під арештом – не проблема.

З частини корпусів обтяження зняте ще в грудні 2018 року, тоді це рішення у суді вдалося протягти завдяки воєнному стану та аргументації, що нібито там селитимуть резервістів. І от тепер міськрада отримала зелене світло на відкриття нового літнього сезону. Перші заїзди планують на червень-липень.

Відео: директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич про табір

І усі ці заяви одеських чиновників лунають на тлі судових засідань над екс-директором табору Петросом Саркісяном та незавершеного слідства щодо причин трагедії.

"Стрілочники" на лаві підсудних

Коротко нагадаю: на лаві підсудних, окрім згаданого директора табору, – інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, екс-начальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів "Вікторії" Станіслав Чернишов.

По суті, усі ці люди – "стрілочники". Жоден високий чиновник одеської міськради із тих, хто запускав "Вікторію" та мав контролювати хід будівництва та дотримання технологій, підозри не отримав. Ще рік тому слідство зайшло у глухий кут. Причину пожежі виявити не змогли. Версій було кілька, але жодної певної. Батьки загиблих дівчаток, зрозумівши, що допомоги від вітчизняного слідства годі й чекати, замовили незалежну міжнародну експертизу.



Пожежа в таборі "Вікторія"

Експертиза: чому ж загинули діти

Експерти досліджували згарище влітку цього року. І нарешті напередодні отримали висновки цієї експертизи. Понад 300 сторінок: у цьому документі в деталях розписано, чому загинули діти, і чому трагедія була не випадковістю.

Експертиза встановила:

• Перше – найвірогіднішою версією займання став таки кип'ятильник. Але корпус не згорів би так швидко, якби при будівництві дотримувалися усіх технологічних вимог.



Кип'ятильник на згарищі

• Експерти довели: окрім того, що деревяні корпуси не були належним чином оброблені протипожежною рідиною (при тому що за документами її списало значно більше від проектної потреби) так і самі матеріали при будівництві використали із надзвичайно високою займистістю.

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• У документі зазначено: швидкість горіння будівлі була максимальною, зупинити полум'я буз жахливих наслідків не було можливим.

• Що порушили чиновники? Погодились із тим, що при наданні дозволу на будівництво табору "Вікторія" надали третю категорію складності, тобто середню. Завдяки цьому сам проект не проходив повної експертизи на предмет безпеки при його експлуатації.

• При прийомці готової будівлі ніхто не звернув увагу, що кімнати облаштовувалися вагонкою, а мали б бути оброблені негорючою шпаклівкою. А протипожежні перегородки замість проектного гіпсокартону зліпили із так званого ОСБ, який спалахує та згорає як сірник.

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• Резервуари для гасіння вогню у таборі були порожніми. І на все це одеські чиновники закрили очі, поспішаючи помпезно і якнайшвидше відкрити табір для маленьких відпочивальників та пропіаритись на турботі про одеситів.

• "Вікторію" не можна було відкривати, а тим більше запускати туди дітей. Вони були приречені.



Згарище після пожежі в таборі

Хто має відповісти. Батьки добиваються правди

Тепер за отаке трагічне недбальство мають відповісти не стрілочники, а головні лобісти будівництва. На цьому наполягають батьки загиблих дівчаток. Оця експертиза – їхні докази. Вони упевнені, що вітчизняне слідство навмисне затягує справу і нібито не може встановити порушень. Дотепер не має навіть банального офіційного акту розбору залишків будівлі. А минуло понад півтора роки. Винних ніхто не шукає.

І от тепер цікаво – невже попри оприлюднення висновків цієї експертизи одеські чиновники не відмовляться від ідеї запустити новий сезон у "Вікторії" у цьому році? І невже знайдуться батьки, які будуть готові ризикувати життям власних дітей? Навіть якщо заради піару путівки будуть роздавати безкоштовно?

Чекаємо на реакцію Верховної Ради. Батьки загиблих дівчаток попросили парламент створити ТСК та взяти розслідування під контроль. Байдужість одеської як владної, так і правоохоронної верхівки їх відверто вражає.

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Кругова порука гальмує слідство та робить безперспективною навіть справу по уже висунутих підозрах. А їх має бути на порядок більше.

Що сталось у таборі "Вікторія"?У ніч з 15 на 16 вересня 2017 року в одному із дерев'яних корпусів табору "Вікторія" сталась трагічна пожежа. В результаті загинули три дівчинки з одеського хореографічного колективу "Адель" – Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулинич (9 років) і Сніжана Арпентій (12 років).



18 вересня 2017 року суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна. Однак чоловік, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує і навіть оголошував голодування.



Наразі вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур (Янчик), яка на папері відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала і їй дали три роки умовно.



До розслідування трагедії табору "Вікторія" приєдналася Служба безпеки України. Йдеться про провадження щодо розкрадання державних коштів на реконструкцію табору. За цим провадженням, зокрема, проходить син директора табору – Саркіс Саркісян. Місцеві ЗМІ повідомляли , що під час реконструкції він побудував готель зі схожих будинків.