На території області триває тривога. Людей просять залишатися в укриттях цивільного захисту, доки не сповістять про відбій загрози.

Зверніть увагу У Запоріжжі чули звуки вибуху: людей попереджають про загрозу

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу.

Увага! Сумська – ракетна небезпека! Робота ППО по ворожому БпЛА,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу захисників українського неба.

Також українців застерігають, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Не можна нехтувати правилами інформаційної безпеки, адже російські терористи ведуть активну інформаційну війну.