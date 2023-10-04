На території області триває тривога. Людей просять залишатися в укриттях цивільного захисту, доки не сповістять про відбій загрози.
Зверніть увагу У Запоріжжі чули звуки вибуху: людей попереджають про загрозу
Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу.
Увага! Сумська – ракетна небезпека! Робота ППО по ворожому БпЛА,
– мовиться у повідомленні.
Також українців застерігають, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Не можна нехтувати правилами інформаційної безпеки, адже російські терористи ведуть активну інформаційну війну.