Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Сумщині?

Зазначимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена повітряна тривога. Відомо, що її в регіоні оголосили ще о пів на 12 годину дня.

Сам вибух пролунав в одному з населених пунктів на Сумщині о 13:11.

У Білопіллі було чути вибухи,

– ідеться в повідомленні.

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