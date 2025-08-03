Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи на Сумщині?
Зазначимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена повітряна тривога. Відомо, що її в регіоні оголосили ще о пів на 12 годину дня.
Сам вибух пролунав в одному з населених пунктів на Сумщині о 13:11.
У Білопіллі було чути вибухи,
– ідеться в повідомленні.
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