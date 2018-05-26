Супрун назвала місто, яке займає останнє місце у процесі підписання декларацій з лікарями
В Україні триває процес підписання декларацій пацієнтів із лікарями. "Пасе задніх" за кількістю підписаних декларацій – місто Суми.
Про це під час робочої поїздки на Сумщину повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, передає Укрінформ.
Читайте також: Українські медики лікуватимуть за міжнародними протоколами
У місті Суми, зокрема, підписано лише 4,8 тисячі декларацій, навіть у райцентрі Буринь, де 9 тисяч населення, уже підписано 5,5 тисячі пацієнтів. І тому ми приїхали, щоб поспілкуватися із місцевою владою, що ми можемо зробити, чим допомогти, щоб це покращити,
– наголосила Супрун.
Супрун переконана, що гальмування процесу матиме негативні наслідки.
"Ми втрачаємо час і втрачаємо гроші. Адже гальмування на місцях може призвести до того, що пацієнти підуть до приватних лікарів. А комунальні заклади отримуватимуть недостатнє фінансування і не зможуть покращувати умови лікування", – зауважила Супрун.
Як повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергія Бутенка, усього наразі на Сумщині декларації із сімейними лікарями уклали 54,8 тисячі її жителів.
Варто додати, що з початку загальнонаціональної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" 5 мільйонів 675 тисяч 538 українських пацієнтів уклали декларації з терапевтами, сімейними лікарями та педіатрами.
Вибір редакції
-
Томос про автокефалію Української церкви вже готовий, – архімандрит УПЦ МПсьогодні, 12:53
-
Скільки вболівальників приїхали в Україну на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА: цифра від прикордонниківсьогодні, 11:32
-
Біля однієї з українських шкіл, де потруїлися діти, виявили балони із невідомим газомсьогодні, 10:58