Супрун назвала місто, яке займає останнє місце у процесі підписання декларацій з лікарями

В Україні триває процес підписання декларацій пацієнтів із лікарями. "Пасе задніх" за кількістю підписаних декларацій – місто Суми.

Про це під час робочої поїздки на Сумщину повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, передає Укрінформ.

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У місті Суми, зокрема, підписано лише 4,8 тисячі декларацій, навіть у райцентрі Буринь, де 9 тисяч населення, уже підписано 5,5 тисячі пацієнтів. І тому ми приїхали, щоб поспілкуватися із місцевою владою, що ми можемо зробити, чим допомогти, щоб це покращити,

– наголосила Супрун.

Супрун переконана, що гальмування процесу матиме негативні наслідки.

"Ми втрачаємо час і втрачаємо гроші. Адже гальмування на місцях може призвести до того, що пацієнти підуть до приватних лікарів. А комунальні заклади отримуватимуть недостатнє фінансування і не зможуть покращувати умови лікування", – зауважила Супрун.

Як повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергія Бутенка, усього наразі на Сумщині декларації із сімейними лікарями уклали 54,8 тисячі її жителів.

Варто додати, що з початку загальнонаціональної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" 5 мільйонів 675 тисяч 538 українських пацієнтів уклали декларації з терапевтами, сімейними лікарями та педіатрами.