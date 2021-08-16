Жінка зауважила, що у неї було відчинене вікно. Однак звук пострілу не почула.

Зауважте З карабіном у руках: у мережі показали відео останніх хвилин життя мера Павлова

Окрім того, сусідка розповіла: вона не бачила поблизу з будинком Павлова підозрілих людей.

Жінка зізналася, що не приятелювала з сусідом, переважно просто віталися, зустрівшись на вулиці. Однак сусідка наголосила: вона не може сказати про загиблого нічого поганого.

Загибель Павлова: головне