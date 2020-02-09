Сусідство з хостелом: як боротися з незручними сусідами

Мешканці столичного будинку вже п'ять років страждають від вимушених сусідів, які у підвалі будинку облаштували хостел. І щоночі життя людей перетворюється на жах: бійки, розпиття алкоголю та наркотики. Скарги й виклики поліції не змінили ситуацію. Чи законні такі хостели, та як боротися із незручними сусідами – читайте далі.

Киянин Юрій Гончаренко пояснив, що навесні у 2015 році приміщення здавалось під офіс. Однак згодом у підвалі обладнали хостел.

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Мешканці неодноразово викликали поліцію, писали скарги до районної адміністрації та навіть звертались до депутатів. Проте жодних зрушень немає. Окрім постійного галасу страждають і комунікації у будинку. Адже вони не розраховані на таку кількість людей. Юрист Лаврентій Царук зазначив, що українське законодавство не забороняє хостели, а все через застарілий житловий кодекс.

В Україні досі діє радянський житловий кодекс 1983 року і, звичайно, у радянські часи ніяких хостелів не було. Тому згадки про хостели немає і деякі вважають, що це – певна шпарина, яку можна застосувати,

– пояснив юрист Лаврентій Царук.

Проте, за словами юриста, можна спиратися на житлові права мешканців будинку. Адже, по-перше, хостели використовують не за цільовим призначенням, тобто не для постійного проживання однієї сім'ї. По-друге, квартири та підвали технічно не пристосовані для розміщення такої кількості людей, тож, вони порушують усі правила безпеки.



В Україні не заборонені хостели

Експерти заявили, що врятувати мешканців будинку від небажаних хостелів може створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Створити ОСББ для того, щоб громада співвласників мала можливість використати зазначені законодавчі інструменти повною мірою. Вони повинні ухвалити свій внутрішній порядок,

– сказав експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук.

Потрапити до хостела, на який скаржаться мешканці цього будинку вдень майже не можливо. Двері закриті, а всередині тиша. Мешканці зазначили, що найближчим часом таки створять ОСББ, аби виселити небажаних сусідів.