У поліції Києва повідомили, що біля однієї зі споруд сталась штовханина через суперечки щодо її використання та релігійної належності. До історичного комплексу прибули слідчо-оперативна група та наряди поліції, які припинили конфлікт.

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Що спричинило сутичку

За даними медіа, зокрема "Київ24", приводом для сутички стала церква, яку свого часу облаштували всередині старої водонапірної вежі й назвали на честь святого Сергія Радонезького. Активісти вимагали перевірити законність переобладнання споруди та позбавити комплекс прив'язки до російської релігійної традиції. Також вони наполягають на перейменуванні храму в межах деколонізації.

Штовханина біля храму у Києві: дивіться відео

Словесна перепалка переросла у штовханину.

Тільки що прийшли оці московські попи ряжені, виштовхали нас з храму, вдарили мене по голові і хотіли мені пальцями видавити око. Бачите, в мене тут рани– зазначив один з потерпілих.

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Водночас віряни УПЦ Московського патріархату заблокували вхід і завели співи церковнослов'янською мовою. Одна з присутніх жінок переконувала, що Сергій Радонезький є шанованим у всьому світі, зокрема й у США, тому перейменовувати споруду не варто, передають у мережі.

Згодом на місце події прибули поліцейські екіпажі і бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі надали допомогу тим, хто її потребував.

Від учасників до поліції надійшло два звернення, за вказаним фактом триває перевірка– додали правоохоронці.

Нагадаємо, влітку російські війська обстріляли Києво-Печерську лавру. Пошкоджень зазнав Успенський собор. Тоді ліквідовувати наслідки ворожого удару вийшли лише 5 зі 140 ченців УПЦ МП.