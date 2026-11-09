Закликав перекинути автобус: молодику оголосили підозру за сутички у Петропавлівській Борщагівці

Про це розповіла виданню УП речниця прокуратури Юлія Колтак.

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Що відомо про підозрюваного?

За даними слідства, чоловік перебував біля автобуса, у якому були військовослужбовці Нацгвардії. Він закликав присутніх перекинути транспортний засіб, а також разом з іншими учасниками заворушень розхитував його та бив ногами по кузову.

Перебуваючи безпосередньо поблизу службового автобуса, у якому перебували військовослужбовці Національної гвардії України, підозрюваний активно закликав присутніх до перекидання цього транспортного засобу, тим самим спонукаючи їх до вчинення протиправних дій– повідомила речниця.

Таким чином, підозрюваний намагався пошкодити автобус і зробити його непридатним до використання.

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, ідеться про 22-річного Дениса Дубаса, який офіційно не працевлаштований. Підозру йому оголосили 7 листопада. 9 листопада суд має обрати чоловікові запобіжний захід. Прокуратура проситиме тримання під вартою без права внесення застави.

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Загалом у справі про заворушення в Петропавлівській Борщагівці підозри отримали вже шестеро людей. П'ятьом фігурантам суди раніше обрали запобіжні заходи.

Нагадаємо, увечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині спалахнули сутички біля будинку, де тимчасово перебували військовослужбовці Національної гвардії. Приводом стали повідомлення в соцмережах про нібито незаконне утримання десятків чоловіків і катування.

