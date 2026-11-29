Про це пише Le Parisien.

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Як почалися сутички в Парижі?

У суботу, 28 листопада, близько 600 активістів "Національного об'єднання" зібралися у Венсенському лісі на молодіжний з'їзд партії.

Приблизно о 19:30 на екстрену лінію поліції надійшло повідомлення про групу з близько 60 людей у балаклавах, які прямували до місця проведення заходу. Правоохоронці також зафіксували рух ще приблизно 200 осіб у напрямку з'їзду.

Поліцейські прибули на місце, однак невідомі почали кидати в них різні предмети. Також порушники порядку ображали учасників з'їзду та знімали їх на камери.

Унаслідок інциденту затримали 13 людей. Трьох із них підозрюють, зокрема, у груповому насильстві щодо представника правоохоронних органів, опорі поліції, участі в озброєному зібранні та носінні зброї.

Під час сутичок один поліцейський дістав травму щелепи. Також легкі поранення отримали двоє працівників служби безпеки "Національного об'єднання" та інші активісти.

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Пізніше того ж вечора поблизу місця проведення заходу сталися ще два інциденти. Близько 21:15 на станції метро Bérault у Венсенні затримали чотирьох людей за підозрою у підготовці до насильства.

Ще через кілька хвилин правоохоронці затримали п'ятьох неповнолітніх у балаклавах, які протестували проти з'їзду. Після перевірки особистих даних їх відпустили та передали батькам.

Марін Ле Пен, яка виступала перед учасниками з'їзду, закликала їх не піддаватися на провокації та відмовитися від будь-якої "віктимізації".

Раніше французька діячка опинилася в центрі уваги через заяви про війну в Україні, коли вона відмовилася назвати очільника Кремля воєнним злочинцем. Тоді політикиня запевняла, що різка критика диктатора буцімто лише шкодить переговорному процесу.