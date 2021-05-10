Для "Супутника V" – це тиждень суцільних обломів. І кращою в світі вакциною від COVID-19 World Vaccine Congress Washington–2021 визнав не російську, а американську Moderna. Далі читайте російською.

И ВОЗ одобрил для экстренного применения вакцину китайский Sinopharm. А оценку "Спутнику" даст лишь в конце июня-июле.

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Якобы РФ до сих пор не предоставила полного досье. Уже шесть вакцин утвердили, а первую в мире зарегистрированную вакцину – нет.

А ведь наши вакцины, как сказал Путин, цитируя неназванного европейского специалиста, "надежны, как автомат Калашникова".

Российская вакцина пролетела по всем фронтам / Фото postmedia

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Правда, надежность того же "Спутника" опробовали на себе очень немногие: по данным РФПИ, 20 млн чел. в мире получили первую дозу этой вакцины. Учитывая, что большая часть из них – 13,4 млн (Голикова) – приходится на РФ, наш "калаш" от вакцинации пока не особо популярен.

В мире в день ставят по 20 млн уколов, а всего сделали св. 1,259 млрд.

Поэтому уверения, что "Спутник" "прост и надежен" и не вызывает тромбозов, не сильно впечатляют.