Кожна 130-та жінка у світі перебуває у примусовому шлюбі, борговій кабалі або у домашньому рабстві. Таким чином, кількість "рабинь 21-го століття" досягла критичної кількості – 29 мільйонів.

Кількість жертв рабства – більша, ніж будь-коли

Про такі моторошні цифри повідомила співзасновниця організації Walk Free Грейс Форрест під час свого виступу в ООН, інформує AP.

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Форрест зазначила, що сьогодні у світі більше людей перебувають у рабстві, ніж будь-коли. Сучасне рабство у Walk Free охарактеризували як "коли одна людина використовує іншу для особистої або фінансової вигоди".

Головні жертви сучасного рабства – жінки, адже саме вони становлять:

99% жертв сексуальної експлуатації;

84% жертв примусового шлюбу;

58% жертв примусової праці.



Найбільш уразливі категорії людей стикнулися зі ще більшим рабством через COVID-19,

– зазначила Грейс Форрест.

У Walk Free вимагають від ООН допомогти зупинити примусові та дитячі шлюби. У 136 країнах світу за них немає кримінальної відповідальності.